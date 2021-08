Escalade | Jeux Olympiques : Alberto Gins : « N’importe qui d’Extremoduro chantera au karaoké »

Mis à jour le 01/01/2021 – 17:59

Alberto Gins, à 18 ans, fait ses débuts en escalade aux Jeux Olympiques. Arrivez au rendez-vous sans pression. Une fois au mur, tout est possible.

Quel est ton premier souvenir olympique ?Le premier dont je me souviens, à part une compétition à Pékin, c’est d’avoir roulé en voiture avec mes parents et d’avoir entendu dire que les Jeux de 2016 avaient été donnés à Ro. Qu’avez-vous dû sacrifier pour arriver ici ? Ne pas voir autant de famille. Je vois un peu plus mes parents et ma sœur car ils vont me voir concourir, mais je vois mes grands-parents et mes cousins ​​deux ou trois fois par an. Cela devient vraiment difficile. Il y a des moments difficiles, comme dans toutes les familles, où on aimerait être là et on ne peut pas. Je ne serais pas où je suis sans… Mes parents. Si je n’étais pas à Tokyo maintenant, je serais dans… Grimper quelque part. Quel surnom avait-il quand il était petit ?Mes amis m’ont toujours appelé Albertino. J’ai un ami qui m’a appelé “tête”, il a dit que j’avais les cheveux assez longs et que ça me faisait très grosse tête. Quelles affiches avait-il accrochées dans sa chambre ?Des grimpeurs, en particulier Adam Ondra. Il a causé beaucoup d’ennuis à ses parents la journée… Je n’ai pas eu de grosse femme De quelle vertu êtes-vous le plus fier ?La capacité de sacrifice et de lutte, que mes parents m’ont inculquée. Quel défaut n’a-t-il pas pu corriger ?Je suis très têtu.

Qu’aimeriez-vous être dans une autre vie ? Grimpeur, je ne peux pas imaginer être autre chose. Quel est le message le plus étrange qui vous soit parvenu à travers eux ?Les réseaux sont une jungle, tout peut vous atteindre, il y a un peu de tout. Qu’est-ce qui ne manque pas dans votre frigo ? Des fruits. Dans quelle corvée domestique pourriez-vous prétendre à une médaille ? Dormir, compter ? Quelle chanson choisiriez-vous pour un karaoké ? Certaines d’Extremoduro comme « Le trottoir de la porte arrière ». S’ils le nommaient Président du Gouvernement, sa première mesure serait… De la boue pour la maison : faire un mur d’escalade adapté aux grimpeurs. Qu’avez-vous appris de la pandémie? Presque tout est assez négatif. On n’apprend pas, on fait les mêmes erreurs un an plus tard, je ne sais pas si quelque chose de bon peut en sortir. Pendant le confinement, c’était les cuisines ? Quelle était votre assiette vedette ? Beaucoup de barbecue le dimanche en famille, j’aime beaucoup la viande et c’est ce que je fais le plus. Qu’avez-vous fait pendant la pandémie que je n’aurais jamais pensé faire ? Jouer à l’ordinateur, J’ai toujours joué avec le Play. L’ordinateur, à cause des touches, m’a rendu très paresseux, mais j’ai commencé à jouer avec un ami et maintenant je ne joue qu’avec l’ordinateur. Avec quelle personne célèbre irait-il manger des sushis ?

Avec quel athlète seriez-vous ravi de prendre un selfie dans le village ?Nadal n’étant pas là, dirait avec n’importe quel joueur NBA de l’équipe nationale des États-Unis. Quelle série télévisée avez-vous amené à voir au Japon ? Quelque chose à voir, je ne sais pas quoi, mais je vois certainement quelque chose. Qu’est-ce que la valise transporte toujours ? J’ai pensé à apporter l’oreiller car en Autriche ils sont très gros et j’oublie toujours. Avez-vous un objet ou une amulette que vous portez toujours à une compétition?Un ami de l’Équateur m’a récemment offert un collier et c’est ce que je porte. Ne me l’enlève pas. S’il n’y avait pas eu de bulle, où aurais-tu aimé aller à Tokyo, le Mont Fuji. J’y étais il y a deux ans et je ne l’ai pas encore vu. Si vous gagnez une médaille, ferez-vous quelque chose de fou ? Je ne ferai rien de spécial, à mon retour je mangerai avec toute ma famille.