Escalade | Jeux Olympiques : Alberto Gins se qualifie pour la finale et se bat pour les médailles

Mis à jour 03/08/2021 – 15:51

Alberto Gins sera en finale olympique d’escalade. Il était l’un des huit meilleurs des 20 participants à la première de ce sport aux Jeux. La la compétition englobe les trois modalités (vitesse, bloc et difficulté). Les positions dans chacun d’eux sont multipliées pour déterminer le classement final. Gins, à 18 ans, a terminé sixième. Sa meilleure position était en difficulté, son point fort, où il était troisième. “Le rêve était d’être ici, car c’était très difficile de se qualifier car il n’y avait que vingt places et quand j’ai atteint la finale, ce que j’ai fait a été d’élargir un peu plus ce rêve”, a déclaré Gines dans des déclarations à l’agence .. . . .

La compétition a commencé avec le test de vitesse. Dans ce tour, chaque grimpeur avait deux tentatives pour gravir chacune des voies. Le meilleur temps a été compté. Gins a terminé la première montée en 6,48 secondes. Dans la seconde, il l’a abaissé à 6,32. Achab septième. En finale, le format de la compétition sera modifié et il y aura des éliminations directes, un contre un. “J’ai fait ma troisième meilleure note dans une compétition, Je ne suis qu’à trois centièmes de mon record, donc je ne pourrais pas être plus heureux », a expliqué Gins.

Alors J’ai affronté le bloc, la spécialité dans laquelle se démarque le moins. Les grimpeurs doivent résoudre quatre voies avec cinq minutes de temps pour gravir chacune d’elles en un minimum de tentatives. Gins a résolu l’un des quatre blocs. Il s’est terminé le 14. “J’ai fait ce que j’ai pu, mais cela m’a permis d’arriver avec des options pour me qualifier pour la finale lors de la dernière épreuve”, a déclaré le grimpeur de Cacereo.

La passe pour la finale s’est jouée en difficulté. Chaque grimpeur a compté une seule occasion d’enchaîner une voie d’escalade ou d’atteindre le plus haut possible et d’accumuler le maximum de points. Gins a montré que c’est son territoire. Il a atteint le barrage 41. Après avoir obtenu un bon score, il a risqué pour le Top mais est tombé. “J’étais à trois mouvements d’y aller, mais la vérité est que je ne pouvais pas faire plus”, analyse Gins. Il a dû attendre que le reste des concurrents certifie sa position finale. C’était la troisième. Le produit de ses places le place à la sixième place.

Le Le Français Mickael Mawwem est en tête du classement grâce à sa première place en bloc et troisième en vitesse. Le Japonais Tomoa Narasaki a terminé troisième. Après deux secondes de vitesse et de bloc, une onzième place en difficulté l’a empêché de se battre pour mener les débuts olympiques de l’escalade.