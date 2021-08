Escalade | Jeux Olympiques : Alberto Gins, surprise de l’Espagne aux Jeux : “La plus grande chose qui me soit arrivée ? Nadal m’a félicité hier”

Mis à jour le 08/06/2021 – 10:21

Alberto Gins a donné ce jeudi la grande surprise pour L’Espagne aux JO de Tokyo en remportant l’or en escalade, preuve qu’il a fait ses débuts à l’épreuve olympique. L’Estrémadure a analysé ce vendredi devant les médias comment il a vécu une journée unique.

“Vous essayez de comprendre où vous pouvez aller. Parfois, cela fonctionne et parfois non. Vous essayez d’y penser avant de faire l’exercice, mais le live est autre chose”, a répondu Gins à la question de Alexandre Blanc quand je l’ai interrogé sur la façon dont il abordait ses exercices.

Le jeune crack espagnol ne croit pas à ce qu’il a vécu. “L’objectif quand nous sommes venus était d’aller en finale. Nous savions que c’était difficile car il y avait un niveau élevé. Une fois à l’intérieur, nous avons pensé à faire de notre mieux. Mais nous n’avons jamais pensé à prendre l’or”, a ajouté l’athlète, qui peu à peu, c’est prendre conscience de ce qui a été vécu.

“Aujourd’hui, j’ai assez peu dormi, heureusement je n’ai rien fait aujourd’hui à part parler avec la famille et les autres. Tout en général est très étrange. Hier, Rafa Nadal m’a écrit pour me féliciter et cela semble super étrange. Mais tout en général a été très étrange. positif. J’ai dormi avec la médaille et j’ai même un peu mal au cou (rires)”, a déclaré quelqu’un qui ne voit pas la qualification pour Paris facile.

“Il faut y aller petit à petit. Ce ne sera pas facile de nous classer car les tests changent un peu. Mais pour l’instant je ne pense qu’à rentrer à la maison et à me reposer. Et manger de la nourriture typiquement espagnole. Il sera temps de regarder vers le avenir et penser aux prochaines compétitions. J’ai deux semaines pour me reposer puis je retourne à l’entraînement pour préparer les nouveaux objectifs”, a-t-il déclaré.