Escalade | Jeux Olympiques : Alberto Gins touche le ciel avec une médaille d’or légendaire à la première de l’escalade

Mis à jour 05/08/2021 – 14:59

Alberto Gins est déjà l’histoire du sport espagnol. Ce cacereo, à peine âgé de 18 ans et fan d’Extremoduro, a été le protagoniste de la première photo d’un podium d’escalade sportive aux Jeux Olympiques. Et il l’a fait avec une médaille d’or qui l’a amené à toucher le ciel après avoir terminé devant l’Américain Nathaniel Coleman et l’Autrichien Jakob Schubert, complétant ainsi le premier tiroir de ce nouveau sport olympique qui a conquis les fans pour son spectaculaire.

Gines a entamé la finale à toute allure. Lancé par la disqualification pour départ nul de son rival, Colin Duffy, le grimpeur espagnol est sorti vainqueur sans décoiffé. Au second tour, il a dû faire face à l’un de ses mythes, comme Adam Ondra, qui s’est facilement imposé à lui, profitant du fait que la vitesse n’est pas le test fétiche du Tchèque. Déjà en finale et avec tous les yeux rivés sur le Japonais Tomoa Nagasaki, grand favori dans cette modalité, qu’il a battu après une glissade. Celui qui n’a pas engagé Gins, qui a commencé par ouvrir sa route vers le podium à coup sûr.

La chasse n’a pas montré la même fiabilité face à la deuxième épreuve. La modalité de bloc a joué un tour sur les nerfs d’Alberto Gins qui a montré pourquoi ce n’était pas sa spécialité. Le grimpeur espagnol n’a atteint le sommet dans aucun des trois problèmes posés par le mur et a terminé septième dans cette deuxième partie de la finale. Malgré tout, avec la première place qu’il a arrachée dès la première partie de l’épreuve, il lui a suffi d’en faire une troisième dans la partie difficile, celle qu’il affectionne le plus, pour assurer sa présence sur le podium.

Alberto n’était qu’à six minutes et un point de cette médaille dont il rêvait depuis qu’elle a commencé à émerger en 2016. Depuis que le sport du mur est entré dans le programme olympique, le destin de Gins était dans les Jeux, bien qu’il visait Paris. Il a avancé l’objectif de trois ans et bien qu’il ait atterri à Tokyo sans avoir l’obligation de se battre pour les médailles, la compétition elle-même lui a fourni une occasion unique de marquer l’histoire dans un sport qui a fait ses débuts en palmarès. Et il n’allait pas le gaspiller.

Le Japonais Narasaki s’est chargé d’ouvrir le feu dans le dernier acte dans un ordre de participation qui a également favorisé les Espagnols. Gins est sorti sixième, sachant ce que Coleman (34), Narasaki (33) et Mawem (23) avaient fait, les trois premiers classés avant l’épreuve finale.

Avec les données en main et la proie qu’il devait atteindre pour être sur le podium dans sa tête, le grimpeur a mis son rythme cardiaque en veille pour ne pas quitter Tokyo par le trottoir de la porte de derrière. Il a regardé le mur, étudié le parcours le plus adapté à ses possibilités et a fait une ascension pour toucher le ciel du bout des doigts, atteignant 38 barrages qui sont déjà un nombre historique pour le sport espagnol.