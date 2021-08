Escalade | Jeux Olympiques : David Martn : “Aujourd’hui on va être agacé, mais une médaille sera l’hos…”

L’équipe espagnole a exercé tant bien que mal la frustration après la défaite contre la Serbie en demi-finale des Jeux. Un tournoi parfait pour les hommes de David Martin et qui s’est avéré entaché à seulement 26 secondes de la fin.

“Nous avons été très proches, mais je pense qu’au final ce match très intense, avec tant d’exclusions, va favoriser la Serbie. Je pense que nous sommes tous devenus très nerveux. Nous, eux, les arbitres… et quand ce jeu a commencé des exclusions, nous avons manqué de ce calme pour jouer notre jeu et ne pas entrer dans cette folie qui a été le dernier quart. Ce n’est pas une question de décisions d’arbitrage. C’est une question de jeu lui-même. jeu très agressif et nous sommes entrés dans He et en cela ils sont les meilleurs du monde. Nous avons été très, très proches, mais maintenant nous devons préparer le match pour le bronze “, a expliqué un Felipe Perrone qui assume les erreurs commises dans une finale folle.

Même discours prononcé par l’entraîneur, supposant que la fin du choc a favorisé les Balkans : “C’était un match très dur. On n’était pas à l’aise à la fin du match. Ils ont été meilleurs et il faut les féliciter. Le l’arbitrage a été le même pour les joueurs. Deux, ce qui se passe c’est que c’est un style d’arbitrage qui ne nous intéresse pas parce que quand ils sifflent tellement ça ils sont meilleurs”.

Il ne reste plus qu’à récupérer et penser au bronze, qui serait aussi historique pour cette génération de joueurs, comme le souligne le coach : “Aujourd’hui on va être embêtés. Ce qui m’inquiète plus, c’est la partie physique. Plus que l’humeur. Ce fut un match très dur et une bataille et voyons comment nous y arriverons. Mais une médaille est l’hôte et nous essaierons jusqu’au bout, mais nous serons fiers de ce que nous avons fait ici. “

Perrone a également souligné la nécessité pour l’équipe de se lever le plus tôt possible pour revenir sur un podium olympique 25 ans plus tard : « Cela coûtera, mais nous jouons beaucoup. Ce ne sera sûrement pas facile de dormir aujourd’hui, mais bon un match pour une médaille et on veut la gagner. Atteindre une médaille de bronze, c’est quelque chose de spécial et on va tout donner c’est sûr, mais ça fait mal. Il faut l’oublier au plus vite.”