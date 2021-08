Escalade | Jeux olympiques : en rythme ! Menaces et harcèlement des juges après la réclamation du COR : « C’est une fraude, ils en ont marre de la Russie »

La médaille d’or de l’Israel Linoy Ashram, qui a bouleversé l’ordre établi en gymnastique rythmique, est arrivée en proie à la polémique. C’est du moins ainsi que l’a compris le Comité olympique russe qui, à la fin de la compétition, a déposé une plainte formelle sur les notes attribuées par les quatre membres du jury de difficulté.

Selon la délégation russe, les scores de Dina Averina étaient inférieurs à ce qu’elle méritait vraiment et elle s’est plainte auprès de la Fédération internationale de gymnastique. La plus haute instance de ce sport a rejeté l’appel du ROC et confirmé la décision des juges et la médaille d’or au cou de la gymnaste israélienne.

“Nous voulons des réponses à certaines questions”, a déclaré le président du ROC Stanislav Pozdnyakov sur son compte Instagram. “Nous demanderons une enquête approfondie sur la situation des juges aux Jeux Olympiques par le comité technique correspondant. Nous ferons tout notre possible pour assurer la transparence de ce processus et rendre ses résultats publics.”

L’organisme russe a également utilisé ses réseaux sociaux pour qualifier le test d'”injustice”, tandis qu’Averina a elle-même assuré qu’elle se sentait gagnante du test. De son côté, Irina Viner, présidente de la Fédération russe de gymnastique, a assuré à la télévision que Dina n’a pas perdu, elle a gagné. Mais malheureusement, le jury a été d’une injustice flagrante. »

“Assez. Ils en ont marre de la Russie et les juges ont décidé de soutenir la gymnaste israélienne”, a explosé Viner elle-même. Un sentiment également exprimé par Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, dans un message sur Telegram et qui est recueilli par l’Australian Courier Mail : “Une fraude a été commise devant le monde entier”

Le Comité olympique russe a rendu publics les noms des quatre juges sur les réseaux sociaux (Orane Suiter, Ariel Milanesio, Natalia Ieromina et Eva Serrano), ce qui a provoqué une avalanche d’insultes envers les membres du jury, qui ont été contraints de fermer leurs comptes. pour harcèlement et menaces reçus après le concours.