Escalade | Jeux Olympiques : Parcours olympique d’Alberto Gins : entraînement à distance, 25 000 km en voiture et un livre, avant la compétition

Alberto Gins a marché sur un mur d’escalade avec trois ans de la main de son père. Au fur et à mesure qu’il vieillissait, son penchant pour l’escalade de rochers et de murs s’est accru. Les vacances en famille n’étaient pas sur la plage. Son destin a toujours été lié à l’escalade. Viennent ensuite les déplacements à Pau (France) de 800 kilomètres en voiture pour s’entraîner et concourir. Cela n’avait pas d’importance de dormir dans le véhicule. Finies les années de formation à distance avant de se diriger vers la RCA de Sant Cugat. Maintenant, il est sur le point de réaliser son rêve olympique. À l’âge de 18 ans, Gins fait ses débuts dans l’escalade à Tokyo.

Les gins ont commencé à émerger en 2016, juste au moment où l’escalade est entrée dans le programme olympique. Il y a un an, il n’imaginait pas qu’il prendrait le billet pour Tokyo. Aux côtés de David Maci, son entraîneur depuis l’âge de 10 ans et actuel sélectionneur national, avait prévu une feuille de route à destination de Paris 2024. Tout est allé de l’avant. D’abord une médaille de bronze à la Coupe du monde (Kranj, Slovénie) en octobre 2019. Une semaine, l’argent aux européennes. Un mois, déjà en novembre, j’ai réussi à me qualifier pour les Jeux Olympiques en pré-olympique

Il vient sans pression. C’est un tournoi de plus, mais quel tournoi. “Je n’essaie pas de penser que ce ne sont pas mes Jeux, mais que c’est une compétition de plus dans laquelle je veux bien faire. J’ai mérité d’être ici et tout ce qui se passe pour en profiter. Oui, nous aimons tous pour gagner. Personne n’y va seul. pour s’amuser. Je n’aime pas me contenter de quoi que ce soit “, révèle Gins.

Cela n’a pas été une année facile. Surmontés de la pause due à la pandémie, ils retournent en RCA de Sant Cugat. En octobre, le ménisque s’est cassé après un mauvais virage. Je suis passé sous le couteau. En moins de deux mois, il était de retour sur le mur. Il lui a été difficile de retrouver son rythme lorsqu’il est revenu à la course. Surmonter la transe, ses derniers mois ont été les plus productifs.

Il est allé en Autriche en juin pour s’entraîner et de là, il a affronté sept compétitions avant les Jeux.. “C’était bien pour moi de me vider l’esprit et d’améliorer les points faibles qu’en Espagne je ne pouvais pas travailler.” Son âge, 18 ans (le deuxième plus jeune grimpeur des Jeux) lui a permis de participer à la Coupe d’Europe de la Jeunesse. Ses rivaux n’ont grimpé que dans les nominations absolues en Coupe du monde. “J’aime la compétition, j’aime beaucoup ça. Cela me soulage de la pression. Si vous échouez un jour, vous savez que vous aurez bientôt une autre chance”, dit-il.

Gins a lié sa carrière à celle de David Maci, son entraîneur. Pendant cinq ans, c’était une relation à distance. Maci parlait au père de Gins. Il lui a transmis les plans d’entraînement et son élève « a fait comme il a pu à Cceres. Barcelone”, explique Gins.

Alberto Gins et son entraîneur David Maci.Antonio Moreno

C’était en 2018. Il s’est rendu à la RCA de Sant Cugat. Le changement lui a coûté. “J’étais seul, j’ai eu du mal à me faire des amis car je suis très introverti, mais ceux d’athlétisme m’ont accroché, je les ai rejoints et maintenant j’ai ma deuxième famille là-bas », se souvient-il. Il a combiné l’entraînement au CAR et d’autres murs d’escalade car il n’y avait pas une seule installation en Espagne pour pratiquer les trois modalités d’escalade doit être effectué face aux Jeux : difficulté, vitesse et blocage.

Entre janvier et mars, chaque vendredi, avec le reste de la sélection de vitesse d’escalade nouvellement créée, il s’est dirigé vers Pampelune. Avec la toute nouvelle viande, il a parcouru 900 kilomètres en voiture, entre deux allers-retours, pour s’entraîner dans le mur d’escalade navarrais, car il disposait d’un mur spécifique pour cette modalité.. “J’ai profité de la voiture, ils me l’ont donnée avec 5 000 km et elle en a presque 30 000 en six mois”, se souvient-il.

Format de compétition d’escalade à Tokyo

La l’escalade à Tokyo face aux 20 participants dans ses trois modalités. Le produit des positions obtenues dans chacune marquera le choix des huit finalistes puis les médailles. Plus le résultat de ces trois positions est bas, mieux c’est. Gins excelle en difficulté. La pandémie lui a donné la possibilité d’améliorer sa vitesse, une spécialité qu’il a commencé à pratiquer en 2018. Aux pré-olympiques 2019 de Toulouse, il a réalisé un temps de 7,289 secondes. En juin, lors de la Coupe d’Europe de la jeunesse à Bochum (Allemagne), il est tombé à 6,28 secondes. “Il y a un an, nous voulions descendre à six secondes et c’était difficile d’y parvenir. Avec cette année supplémentaire, nous l’avons atteint. Avant, je n’aimais pas la vitesse, car j’aime ça, j’aime plus m’entraîner. Ma force est la difficulté et je suis compétitif en vitesse. Le bloc est plus aléatoire pour moi », dit-il.

La pandémie a également eu une partie négative : Les murs d’escalade ont été fermés et il n’a pas pu concourir ou s’entraîner à l’étranger. « Depuis que nous avons pu partir, nous sommes allés contre la montre pour atteindre nos performances maximales », reconnaît-il. David Maci, dans les déclarations fournies par la FEDME.

Interrogé sur les vertus nécessaires dans chaque spécialité, il n’a aucun doute : « résistance en difficulté, agilité en vitesse et force et souplesse en bloc ». Ni quand on parle de favoris pour la médaille : les locaux Tomoa Nagasaki et Adam Ondra. Ce mardi, à partir de 10h00, affrontez le tour de qualification. Deux jours plus tard, ce sera la finale. Ses parents, sa sœur, ses grands-parents, ses oncles, ses cousins ​​et ses amis se réuniront au domicile familial pour le suivre à la télévision.

Gins n’a pas changé sa routine : visualiser le parcours sur le mur, parler à son coach, imaginer le parcours puis se diriger vers la zone d’isolement. Avant de vous échauffer, vous voulez garder votre esprit occupé. Ils ne sont pas tirés au sort s’ils le voient lire un livre à ce moment-là ou jouer aux cartes. Alors sortez et allez-y pour tout. Rêve de médaille. S’il arrive à aller à l’autel des trophées que ses parents ont à la maison. Il a une prédilection pour sa première médaille, remportée à l’âge de six ans dans une Copa de Extremadura. “Je me sentais très important”, avoue-t-il en riant. Maintenant, vous avez la possibilité de ressentir à nouveau quelque chose de similaire à Tokyo.