“Escalator Over the Hill”, l’opéra de jazz ambitieux, a expliqué

En 1967, au plus fort des expérimentations musicales dans tous les genres, Carla Bley, 31 ans, commence à travailler sur un opéra de jazz épique, Escalator Over the Hill, l’un des enregistrements les plus audacieux de l’époque. Il a fallu quatre ans pour terminer. L’œuvre présentait un casting de plus de 50 musiciens, allant d’importants joueurs d’avant-jazz aux rock stars en passant par un artiste pop en plein essor, Linda Ronstadt.

Le projet complet Escalator Over The Hill a été rejeté par divers labels, et finalement sorti en 1971. Il a finalement été publié par JCOA Records, formé par l’association à but non lucratif Jazz Composer’s Orchestra Bley et son mari de l’époque, Michael Mantler, avait joué un rôle déterminant dans la formation . L’histoire de l’ensemble du projet suit un chemin labyrinthique de fluctuations de personnel, de contributions enregistrées à travers le pays, de changements dans les installations d’enregistrement et de mixage et de difficultés financières qui ont souvent forcé l’ensemble de l’opération à passer en mode pause.

Néanmoins, Bley a persisté à faire son premier album en tant que leader. Aujourd’hui, elle revient sur son magnum opus de jeunesse : « Ça prend beaucoup de temps à écouter », dit-elle. “C’est fou.” Elle s’arrête avec un sourire et ajoute: “La folie est bonne.”

Beaucoup étaient d’accord. Dans Rolling Stone, Jonathon Cott a écrit à propos du résultat : « Comme un transformateur électrique, l’Escalator Over the Hill synthétise et puise dans une vaste gamme de matériaux musicaux – raga, jazz, rock, sons de piano modulés en anneau – tous réunis par l’intermédiaire de Carla Bley sens formel extraordinaire et capacité à unifier des sections musicales individuelles mais diverses… L’opéra est une rencontre musicale internationale de premier ordre.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’album, cet article vise à répondre à certaines des questions clés sur ce qui est l’un des disques les plus impressionnants jamais sortis.

Comment a été l’éducation de Carla Bley ?

Lovella May Borg est née dans les plaines d’Oakland le 11 mai 1936, non loin de l’aéroport de la ville. Son père était un pianiste et un maître de choeur d’église baptiste fondamentaliste qui l’a encouragée à jouer. “Je suis devenu professionnel à 3 ans. Je me promenais dans l’église en jouant des chansons comme ‘This Little Light of Mine’ avec une tasse à la main et les gens y mettaient des pièces. Même alors, je savais que je ne jouais pas gratuitement . ”

À 12 ans, elle se rend à l’Oakland Auditorium pour entendre Lionel Hampton. « J’ai été changé pour toujours. C’est le genre de musique que je voulais poursuivre. La fanfare défilait dans les allées et c’était une musique inhabituelle que je n’avais jamais entendue à l’église. Mon père l’appelait la musique du diable.

Carla a quitté l’école en 10e année et est devenue une patineuse à roulettes sérieuse à l’âge de 14 ans. « Mais j’aimais écouter de la musique. Mon excuse était de trouver de la musique que j’aimais et de patiner dessus. De retour à la maison, il y avait une succession d’étudiants qui venaient chez elle avec un rideau entre sa chambre et la pièce où son père donnait des cours de piano. « J’ai entendu toutes les gammes et toutes les erreurs de ces pauvres élèves qui étaient forcés par leurs parents d’apprendre la musique. J’ai sauvé toutes ces erreurs et je les ai utilisées quotidiennement.

Comment Carla est-elle arrivée à New York ? Et quel impact cela a-t-il eu sur elle ?

À 17 ans, Carla s’est enfuie de chez elle et a fait le voyage de cross-country à New York. « J’ai fait tout le trajet en stop. C’était tellement romantique. Toute ma vie a été ainsi. Étrange et romantique. Le premier endroit où elle a vécu à New York était sur un banc à Grand Central Station. « Je suppose que vous pourriez dire que j’étais sans abri. Mais ensuite, je suis presque immédiatement allé au Café Bohemia à Greenwich Village et j’ai juste écouté. Mes oreilles tombaient. J’ai entendu Miles Davis jouer ma première nuit là-bas. Ma vie était magique. Je viens d’écouter Miles. Je ne peux pas l’expliquer avec des mots, mais seulement dans des notes. Les notes étaient parfaites.

Peu de temps après avoir lu une annonce dans le journal, elle a postulé pour un emploi de fumeuse à Birdland. « À l’époque, Birdland était un club dirigé par la foule. Mais j’étais fasciné par ça. Je ferais n’importe quoi juste pour entendre cette musique. J’ai eu une chambre d’hôtel à environ un pâté de maisons de Birdland où de nombreux musiciens ont séjourné. Elle écoutait constamment la radio. La musique l’influencerait et l’inspirerait à écrire de nouveaux arrangements de chansons, tels que “Lullaby at Birdland” qu’elle a réimaginé dans un John lewis style.

Comment a-t-elle rencontré son premier mari, le pianiste Paul Bley ?

Carla a commencé à jouer régulièrement au piano dans des cafés l’après-midi et se rendait à Birdland le soir. En 1956, Paul Bley lui a acheté un paquet de cigarettes alors qu’il ne fumait pas. « Je suppose qu’il aimait simplement mon apparence ou ma façon de marcher… Je ne sais pas si j’étais si spécial… Mais j’étais utile en tant que compositeur et arrangeur. Chaque fois qu’il avait besoin d’un morceau, il m’en demandait un. Une nuit, il avait besoin de cinq morceaux pour un album et j’ai trouvé les cinq en une nuit.

Comment Carla a-t-elle été présentée aux artistes jouant de la nouvelle musique ?

Alors qu’elle se faisait un nom en tant que compositeur et arrangeur, le bassiste Steve Swallow apportait sa musique à chaque date de groupe où il jouait, y compris Art Farmer, Steve Kuhn et le vibraphoniste Gary Burton, qui “adorait” sa suite de composition, A Genuine Tong Funeral. . « J’avais abandonné le fait de demander à quelqu’un de l’enregistrer. C’était un opéra sombre sans paroles. Il vivait sur une étagère. Mais Steve a attiré Gary dessus. Burton l’a enregistré en 1967 avec Carla aux claviers et des artistes tels que Swallow à la basse, les trombonistes Jimmy Knepper et Howard Johnson, le saxophoniste Gato Barbieri et le trompettiste Michael Mantler – tous que Bley s’est rapidement enrôlés pour les débuts d’Escalator Over the Hill.

Comment l’Escalator Over the Hill a-t-il commencé ?

Carla était allée au Five Spot pour voir son ancien mari Paul jouer avec Charles Mingus pendant une longue date. «Je venais tous les soirs ainsi que ce gars Paul Haines. Nous nous sommes présentés. C’était un poète qui avait écrit des notes de pochette, et nous avons parlé de faire quelque chose ensemble. Il était un écrivain de mots, et j’étais un écrivain de notes. Nous avons pensé, faisons un opéra. Cela a vraiment commencé à mon insu ou sans ma permission. J’avais une pièce sur laquelle je travaillais pour moi-même et j’étais assis au piano. J’étais coincé. Il vivait à Paris, et il m’a envoyé un poème. Cela correspondait exactement, syllabe par syllabe, à ce que j’écrivais. Et son poème m’a donné la phrase suivante qui me manquait. Elle s’appelait “Fille écrivain détective”. C’était la première pièce pour Escalator. « J’ai écrit tout de suite et j’ai dit que l’opéra commençait. Pendant ce temps, il me correspondait depuis l’Inde. Ce n’était pas très ordonné et cela a pris beaucoup de temps. Il m’a envoyé d’autres écrits, et je n’ai pas omis un mot, pas même un « et » ou un « je » ou un « mais ». J’ai utilisé chaque mot qu’il a envoyé. Les nouvelles ont circulé rapidement sur ce que je faisais et les gens voulaient se lancer. »

Pourquoi appeler Escalator Over the Hill un opéra ?

Selon un document que Bley a écrit après la fin de l’album et a été réimprimé en Faites le calcul d’Ethan Iverson: « Le terme « opéra » a été utilisé de manière lâche dès le départ, exagéré par deux personnes qui n’ont pas eu à faire attention à leurs paroles. Nous avons fini par appeler cela une chronotransduction, un mot inventé par Sherry Speeth, une amie scientifique de Paul, bien que nous l’appelions toujours opéra en abrégé.

Pourquoi est-ce si long ?

Inspiré en partie par les concepts de type suite sur Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band et Magical Mystery Tour, Carla a décidé de s’étirer. « J’écris longtemps parce que je n’arrive pas à comprendre une fin. Sérieusement, j’écris jusqu’à ce qu’il ait une fin. [On] Escalator, il n’y avait pas de fin. J’ai continué à écrire et à écrire et à écrire pour être parfait. Haines a continué à envoyer des paroles d’Inde, et Bley a travaillé pour trouver des mélodies qui leur correspondent. « Le sens possible de leurs paroles m’importait peu. Je pensais juste qu’ils étaient étranges et merveilleux.

Comment la distribution éclectique de l’enregistrement s’est-elle constituée ?

Dans l’esprit de Bley, il n’a jamais été question d’utiliser son équipe principale : Gato Barbieri, Roswell Rudd, Don Cherry, Charlie Haden et d’autres amis et complices de longue date. Trouver des chanteurs était un peu plus difficile. « J’avais rencontré Jack Bruce dans les coulisses quand il jouait avec Crème, et il m’a dit qu’il aimait vraiment A Genuine Tong Funeral de Gary Burton. Alors il s’est joint à nous. Viva, de la renommée d’Andy Warhol, a accepté d’être le narrateur, mais le personnage de Ginger manquait toujours à l’appel. Le batteur Paul Motian a suggéré à Bley de demander à Linda Ronstadt, alors inconnue, dont le manager était enthousiasmé par le projet. En ce qui concerne les autres rôles et performances, Bley a dit oui à tous ceux qui ont exprimé un intérêt. Même sa fille de quatre ans, Karen Mantler, a joué un rôle.

Quoi d’autre était si unique à propos d’Escalator ?

À une époque dans l’industrie du disque où un double LP était considéré comme excessif, Bley a maintenu que sa vision ne pouvait être réalisée qu’en sortant Escalator Over the Hill en triple LP. Elle a également fourni de nombreuses notes de pochette avec des paroles, des photos et des profils de la distribution. À l’époque, alors que certains artistes incluaient des morceaux cachés inattendus en bonus à la fin de leurs albums, Bley a poussé l’élément de surprise un peu plus loin. Sur la face 6, elle a utilisé un groove verrouillé à la fin de la piste finale “…And It’s Again” pour restituer un bourdonnement infini et envoûtant sur les tourne-disques manuels.

Où Escalator Over the Hill a-t-il été enregistré ?

Compte tenu du rapport que Bley avait avec RCA Studios pendant l’album de Gary Burton, on lui a offert du temps et de l’espace. Dans ses notes personnelles sur l’album, Bley a déclaré qu’elle avait besoin de beaucoup d’espace, car elle prévoyait d’avoir jusqu’à 30 musiciens en studio à la fois, en plus des lumières et des caméras pour filmer les débats. Bley a également fait un enregistrement dans le bâtiment du Public Theatre, tandis que d’autres prises ont été réalisées sur des enregistreurs portables.

Lorsqu’elle et Michael Mantler se sont retirés dans une maison d’été dans le Maine, ils ont emballé leurs magnétophones et les 75 bobines de sept pouces qui contenaient des copies de tout ce qu’ils avaient enregistré, ont acheté un générateur (leur ancienne ferme n’avait pas d’électricité) et ont déménagé l’ensemble de l’opération au Maine.

De retour à RCA, utilisant le meilleur de ce qu’ils avaient jusqu’à présent, ils ont monté une cassette et ont commencé la tâche difficile de mixer l’une des chansons clés, « Rawalpindi Blues ». Dans ses notes personnelles, elle a déclaré: «Nous avions rempli sans discernement les 16 pistes dès le début, puis entassés dans d’autres éléments partout où il y avait le moindre espace. Alors, quand nous nous sommes finalement mis au mixage, cela a pris deux jours complets… Ils avaient l’habitude de reculer devant RCA lorsque nous les appelions et leur disions de combien de machines nous aurions besoin ce jour-là. À partir de là, nous avons essayé de garder les choses plus simples.

Au moment de sa sortie, comment les gens ont-ils réagi à l’album ?

En 1972, les lecteurs de Melody Maker l’ont nommé Album de jazz de l’année, et l’Académie française du jazz l’a qualifié de meilleur album de jazz moderne. La même année, Bley a reçu un prix Guggenheim pour la composition.

Que pense Carla Bley de l’Escalator Over the Hill avec le recul ?

Selon les mots de Bley dans sa biographie de 2011 par Amy C. Beal : « Toutes les dimensions d’Escalator Over the Hill sont extravagantes. Le travail long (un triple album, près de deux heures) au style éclectique fusionne des chanteurs et des musiciens de toute la carte musicale – 53 personnes ont participé à l’enregistrement, dont certains des musiciens de jazz et de rock les plus productifs et les plus originaux de l’époque. . . . L’œuvre dans son ensemble semble à la fois assimiler et annihiler les gestes rock, les harmonies jazz et les structures classiques. De par son autonomie absolue, Escalator Over the Hill semble également faire un pied de nez à toutes les autorités et institutions musicales, en particulier l’industrie du disque. En ce sens, c’est peut-être la déclaration contestataire par excellence de son temps.

