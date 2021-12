Escapades de Noël de célébrités – Un Holly Jolly Vacay !

Tandis que certains profitent des fêtes de fin d’année pour rester à la maison avec leurs proches… d’autres adorent en profiter pour faire du globe-trotter pour les fêtes de fin d’année.

Des étoiles comme Naomi Osaka, Tinashé, Ben Higgins et un tas d’autres ont sauté sur le premier vol vers nulle part pour rendre leur Noël joyeux et lumineux… Découvrez quelles célébrités ont attaché leurs traîneaux et sont sorties de l’esquive en décembre !

Prenez vos propres vacances en voyageant avec ces personnes célèbres en tournée et vivez cette vie riche avec eux !

Ça commence à ressembler beaucoup à des trip-mas !