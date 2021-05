En 2019, une pièce pleine d’étrangers est entrée dans Escape Room du réalisateur Adam Robitel, et seuls deux en sont sortis vivants. Déterminés à contrecarrer la société perverse qui était derrière tout cela, ces survivants ont juré d’apporter le combat à leurs anciens bourreaux. Deux ans plus tard, Escape Room: Tournament Of Champions est arrivé, avec Robitel de retour à la barre, présentant un jeu plus grand et plus meurtrier qu’auparavant.