De retour dans Escape Room: Tournament of Champions sont les stars originales Taylor Russell et Logan Miller, bien que leurs expériences vicieuses dans le premier Escape Room changeront radicalement qui ils sont, en tant que personnages. Zoey de Russell, en particulier, a abandonné son comportement de souris et est maintenant déterminé à obtenir une sorte de preuve que Minos existe et manipule des personnes innocentes à travers ses jeux.