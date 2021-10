Escape The Undertaker Review de Netflix: une entreprise décevante

Netflix a offert de nombreuses expériences interactives via son service de streaming de la série You vs. Wild avec Bear Grylls à Black Mirror’s Bandersnatch. Le service de streaming ouvre la voie en permettant aux téléspectateurs de contrôler le récit de sa programmation. La dernière offre du spécial Choisissez votre propre aventure Escape the Undertaker, une aventure mettant en vedette de nombreux lutteurs de la WWE de haut niveau.

Escape the Undertaker suit The New Day (Kofi Kingson, Xavier Woods et Big E) alors qu’ils se rendent chez l’Undertaker afin de voler son urne, qui contient des capacités surnaturelles, comme pouvoir tenir le bras de quelqu’un et marcher sur le dessus tendeur sans que l’autre personne ne riposte. Big E touche l’urne, mais ce faisant, son âme est lentement prise, c’est donc une course contre la montre. The New Day veut “sentir le pouvoir” de l’urne, mais pour l’obtenir, ils doivent enquêter sur différentes pièces de la demeure hantée, alors que The Undertaker les regarde à travers un assortiment varié d’ordinateurs et de moniteurs de la vieille école dans ce qui est essentiellement sa salle de contrôle de type Saw. À travers le processus de prise de décision tenu entre les mains du spectateur, le New Day accomplira-t-il sa mission ? Le pouvoir est à vous.

Eh bien, le pouvoir est “un peu” le vôtre, comme je l’ai réalisé en parcourant ce film trois fois différentes – quatre si vous comptez le temps où j’ai décidé d’arrêter au premier choix (nous en parlerons plus tard). Tous les passages ont duré environ 30 minutes. Parfois, c’était un peu plus long. Et en jouant, il y a une chose majeure que j’ai remarquée : pour “gagner” le jeu et “Escape the Undertaker”, tout dépend d’une décision à peu près à mi-chemin du film.

S’attendre à ce que cette production de la WWE soit à la même échelle que quelque chose comme Bandersnatch est injuste. Cependant, avec Escape the Undertaker, j’espérais quelque chose d’un peu plus qu’un simple choix pour décider si vous gagnez ou perdez. Comme mentionné précédemment, j’ai regardé le film plusieurs fois, et tout dépendait d’un seul choix dans ces playthroughs. C’est un peu décevant. Et si vous finissez par arriver à la fin et que vous échouez, vous pouvez cliquer sur un bouton pour revenir à ce moment, sur lequel vous n’avez pas à cliquer, mais cela gâche un peu le plaisir car c’est le moment où vous réalisez qu’aucun de vos les choix comptent vraiment.

Alors à quoi servent réellement vos choix ? Lorsque vous cliquez sur l’une des deux ou trois options, cela signifie généralement que l’histoire suivra quelqu’un d’autre dans le nouveau jour pendant une courte période. Xavier se retrouvera face à ses peurs, ou Kofi s’égarera tout seul. Encore une fois, la majorité de ces choix ne servent qu’à montrer au spectateur ce qui se passe dans une autre partie de la maison de l’Undertaker et n’ont aucune incidence sur l’histoire. Cela rend toute l’expérience interactive moins interactive.

Vous pouvez cependant vous désinscrire de l’ensemble de l’expérience tout de suite. Le premier choix que vous pouvez faire dans le jeu est de dire à l’Undertaker que vous avez « trop peur » pour participer à la quête. En cliquant dessus, vous obtenez le générique, dans lequel vous apprenez que chaque aspect de ce film était sous la surveillance de Taker. Si vous voulez vous retirer rapidement du film et aimer une petite blague amusante, allez-y et sortez par ici.

Escape The Undertaker ne s’adresse pas aux fans de catch pour adultes, à proprement parler – même si je peux certainement garantir que c’est la majorité des gens qui y joueront. Le film est exceptionnellement léger et, bien qu’il traite des éléments sombres de The Undertaker, il est évident que la cote TV-G espère attirer des téléspectateurs plus jeunes et rendre l’expérience conviviale pour toute la famille. Il cloue cet aspect hors du parc. C’est facilement quelque chose que les fans de catch peuvent regarder avec leurs enfants, et toute la famille l’appréciera. Le nouveau jour est sauvage et loufoque, des blagues craquantes – Big E appelle Undertaker « Oncle Taker » à plusieurs reprises, et je ne pouvais pas m’empêcher de rire à cela – et l’Undertaker est sombre et menaçant sans paraître trop effrayant. C’est un film qui espère combler le fossé entre les bases de fans et les générations. Plus que tout, c’est amusant.

Ce qui rend cela si amusant, c’est The New Day. Leur dialogue est stupide et semble si naturel, et ces trois gars brillent à l’écran, menant le voyage pour trouver une urne. La chimie que vous voyez entre ces gars sur la programmation de la WWE est la même dans Escape the Undertaker, et franchement, c’est ce que vous voulez de quelque chose comme ça : un groupe d’amis s’amusant dans une étrange maison hantée. Le maillon faible ici est The Undertaker. Même avec la suspension de la croyance à 100%, il est difficile de comprendre pourquoi The Undertaker traîne dans son propre sous-sol en utilisant une technologie obsolète pour regarder les gens entrer par effraction dans sa maison – ou pourquoi l’Undertaker aurait un package vidéo de The New Day à portée de main pour jouer, juste au cas où il oublierait qui ils sont.

Escape the Undertaker de Netflix est une idée amusante qui ne semble pas pleinement réalisée. C’est précipité et pas assez étoffé pour être un incontournable pour les fans de la WWE. Oui, The New Day est très amusant, mais c’est à peu près tout. L’interactivité est une grande déception, car elle montre aux téléspectateurs ce qui se passe à travers les yeux de divers personnages, mais en fin de compte, le téléspectateur ne contrôle pas vraiment l’histoire. Escape the Undertaker est bien, mais il laisse tomber la balle sur l’exécution de l’interactivité.