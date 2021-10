Escobar et Behar parviennent à se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de Demoliner et Daniell

20/10/2021

Le 21/10/2021 à 01:45 CEST

L’équatorien Escobar Gonzalo, numéro 44 de l’ATP et le joueur uruguayen Ariel Béhar, numéro 48 de l’ATP s’est imposé en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Moscou pour 6-3, 6 (3) -7 (7) et 10-7 en une heure et quarante minutes au joueur de tennis brésilien Démolisseur Marcelo et le joueur de tennis néo-zélandais Marcus Daniel, numéros 67 et 47 de l’ATP. Après ce résultat, la paire prend place pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 à Moscou.

Les données recueillies sur le match montrent qu’Escobar et Behar, les vainqueurs, ont réussi à casser le service 3 fois à leurs adversaires, tandis que la paire vaincue l’a réussi une fois. De même, Escobar et Behar ont eu 71% d’efficacité dans le premier service et ont réussi à gagner 64% des points de service, tandis que leurs adversaires avaient un premier service de 70%, réussissant à gagner 65% des points de service. Enfin, par rapport aux pénalités, les joueurs classés ont commis une double faute et leurs rivaux ont commis 9 doubles fautes.

Pendant les quarts de finale, Escobar et Behar affronteront les Mexicains Santiago González et Andres Molteni.

Le tournoi ATP Moscou Il se déroule sur un court intérieur en dur et implique un total de 16 couples. De plus, il se déroule du 18 au 24 octobre à Moscou.