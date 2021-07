Escobar et Reyes Pla, champions d’Espagne avant les Jeux

Palencia a accueilli les championnats d’Espagne d’élite cette semaine. Ce samedi avait lieu les finales messieurs et vendredi c’était au tour des dames. Parmi tous les nouveaux champions, deux se démarquent : Gabriel Escobar et Enamnuel Reyes Pla. Le premier a concouru dans une catégorie supérieure à la sienne (57 kg) et le second l’a fait dans la sienne (-91 kg). Tous deux voulaient tirer avant leur grand objectif de l’année : les Jeux de Tokyo. Gazi Jalidov, qui a terminé les pré-Olympiques avec inconfort, et José Quiles, qui, dans la dernière partie du processus de récupération d’une blessure, ont décidé de ne pas prendre de risque.

Champions d’Espagne amateur 2021 : catégorie masculine

Martin Molina il a remporté l’or en -52 kg après avoir battu aux points, par décision unanime, un courageux Álex Tirado, représentant de Castilla La Mancha. Combat voyant et haut niveau d’une Molina qui a participé à ce tournoi en tant qu’indépendant. Les Bronzes sont allés au Catalan Thomas Castejón et au Basque Xabi Urrutikoetxea.

La catégorie des -57 kg était pour Gabriel Escobar, qui est venu au tournoi en tant qu’indépendant et qui a battu Johan González, représentant du Pays Basque, par décision unanime. Escobar se rendra bientôt à Tokyo et a fait un match très sérieux tandis que Johan a clairement indiqué qu’il était un nom à suivre. Les médailles de bronze sont allées à Joan Manuel Torres, des Asturies, et au Navarrais Raúl Escudero.

Le canari Javier Barroso a remporté l’or en -60 kg Après avoir battu les points, par décision unanime, Ronny Tirado de Madrid qui, comme beaucoup le soulignent, a fait un match en Or. Les Bronzes sont allés au Catalan Eduardo Torres et au Riojan Ander Sánchez.

En -63 kg l’or a été remporté par l’Andalou Jaime Romero, qui a joué dans un tournoi sensationnel. Il a battu le Catalan Kevin Camacho par décision unanime dans un duel très tactique. Bronzes pour Zizou Chaoui, de La Rioja, et pour Jael Enrique Montero de Madrid.

Sebastián Pinoargote a été le vainqueur en -69 kg. Le représentant catalan a battu le Galicien Aarón González par décision unanime. Dans cette catégorie, les bronzes sont allés au valencien Ismael Conde et à Alexis García, de Castilla y León.

Miguel Cuadrado a remporté l’or en -75 kg. Celui de Castilla y León a battu les points, par décision unanime, au représentant murcien Pablo Coy dans un combat tendu. Les médailles de bronze sont allées à l’Andalou Abel Román et au Galicien David Álvarez qui, d’ailleurs, l’ont beaucoup aimé tout au long du tournoi.

Carlos Alberto Lamela, Catalogne, a été le vainqueur en -81 kg après avoir battu les points, par décision partagée, un fantastique Francisco Javier Mejías dans un duel très serré. Bronzes pour Manuel Varela, de Castilla y León, et pour Almahdi Timothy de Madrid.

Enmanuel Reyes Pla a été sacré champion des -91 kg battant Madrid Javier DomÍnguez Sevillano. Décision unanime. Le représentant galicien s’est montré prêt à tout mettre en œuvre pour les Jeux olympiques de Tokyo. Les médailles de bronze sont allées aux Andalous Alejandro Pérez et Alejandro Carretero d’Estrémadure.

Dans la catégorie supérieure, +91 kg, il a été dominé par Ayoub Ghadfa, Madrid, qui a battu le représentant canarien Makhtar Diop par décision unanime. Combat très intéressant. Álex Leautaud, de Catalogne, et le Valencien David Romero ont remporté les médailles de bronze.

Champions d’Espagne amateur 2021 : catégorie féminine

Dans la première finale, en -48 kgs, la Cantabrique Mari Luz Peral elle a obtenu la médaille d’or après avoir battu aux points, par décision partagée, l’Andalouse Carmen González. Mari Luz a mis du rythme et de la pression, beaucoup de mains, mais Carmen a laissé des éclats de beaucoup de talent. Les bronzes sont allés à la catalane Chaimae Bounouar et à la représentante valencienne Lucie Elise Riquelme.

À -51 kgs, dans un combat frénétique, Marta López Del Arbol a remporté l’or après avoir battu, par décision partagée, sa partenaire en équipe nationale Laura Fuertes. Le Jaén, en 2 semaines, a obtenu le bronze dans le Sub22 européen et l’or à Palencia 2021. Bronzes pour Tatiana Pérez de Madrid et Paula González, de Castilla y León.

Fantastique et c’était même la finale en -54kg où L’Andalouse Mamen Madueño a été proclamée championne après avoir battu des points, par décision partagée, au Catalan Andrea Lasheras. Bronzes pour Paula Ruiz Cañada de Madrid et Paula Sánchez, d’Andalousie.

Jennifer Fernández, d’Andalousie, a remporté l’or en -57 kg après avoir battu Sara Estévez, de Madrid, par décision unanime. Les bronzes sont allés au Cantabrique Marián Herrería et Irene Ruz, de Valence.

Patricia Rodríguez Venegas, d’Andalousie, a conquis la catégorie des -60 kg après avoir battu Lara García, de Castilla y León, par décision partagée. Le Segovian est un boxeur fantastique et va bientôt se lancer dans le domaine professionnel. Los Bronces pour Sara Eusebio, des Canaries, et la Valencienne Claudia Gonçalvez.

La catégorie des -64 kg a couronné Melissa Tudge championne qui a battu les points, par décision unanime, au représentant de Valence Fabiola Aggio. Les îles Canaries continuent de croître. Bronzes pour Christine Oya, de Galice, et pour Desirée Gabarra de Castilla y León.

Patricia Martín Cabrera a régné en -69 kg. La Canarienne a joué dans une finale pleine d’action contre une fantastique Ana Castelló, bss Valencia, qu’elle a battue à l’unanimité. Bronzes pour les andalouses Lucía Peinado et Sheyla Alonso, de Castilla La Mancha.

La division des -75 kg était dominée par la galicienne Olga Vázquez. Un grand tournoi a été marqué et battu en finale par le RSC, au premier tour, le Cantabrique Ondiz Gutiérrez. Le bronze est allé à Andrea Humbrías, de Madrid.

Clara Paraíso a remporté l’or en +81 kg après avoir battu les points, par décision partagée, au galicien Daiane Ferreira. Premier titre dans la catégorie Elite pour la femme riojane qui, l’an dernier, avait remporté le bronze au Championnat d’Europe Jeune au Monténégro. Le bronze est allé à l’andalou Zaira García.