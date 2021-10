Escobar perd contre le vénézuélien Finol et l’Espagne envisage de réclamer

L’Espagnol Gabriel Escobar perdu par décision partagée (2-3) contre le Vénézuélien Yoel finol, dans les huitièmes de finale de la coupe du monde qui sont contestés dans Belgrade (Serbie) et la Fédération espagnole de boxe (FeBoxeo) envisagent de revendiquer le résultat.

L’Association Internationale de Boxe (AIBA), organisatrice de l’événement, autorise ce type de révision, contrairement à ce qui se passe aux Jeux Olympiques, et l’équipe espagnole pourrait à nouveau s’en prévaloir, comme elle l’a fait vendredi dernier avec Youba sissokho, qui après l’examen, ils lui ont donné le gagnant.

Trois juges ont donné le gagnant à Finol pour 29-28, tandis qu’un autre a donné le même résultat à Escobar et que l’Algérien a marqué tous les rounds en faveur (27-30) du combattant espagnol.

Un combat qui a commencé avec beaucoup de rythme de la part des deux et dans lequel Escobar Il changeait constamment de garde et utilisait son bon mouvement de taille et de jambe pour vaincre la taille de son rival.

Au deuxième tour, celui qui suscite le plus de controverses, le combattant espagnol a clairement relié sa main gauche recourbée à la mâchoire de son rival à deux reprises et a atteint le bas, mais les juges ont donné le vainqueur à Rivas par 3-2.

Le match est arrivé à égalité dans les dernières minutes et après plusieurs échanges de coups à courte distance, c’est le Vénézuélien qui est sorti vainqueur.

Incrédulité de Escobar sur le ring et, comme . l’a appris, la délégation espagnole envisage de réclamer la décision pour les scores du deuxième tour qui, selon elle, ne reflètent pas ce qui s’est passé sur le ring.