La société vise à déployer bientôt plusieurs nouveaux produits et à tirer parti du réseau et de l’expérience de Kubota.

Nous avons accueilli M. Shenu Agarwal, président d’Agri and Construction Equipment chez Escorts, le 14 septembre 2021. La société a réitéré ses attentes d’une croissance à un chiffre faible à moyenne pour l’industrie au cours de l’EX22. Le sentiment s’est amélioré ces dernières semaines avec la reprise de la mousson et l’apparition de festivals plus petits (comme le festival de Ganesh). La forte croissance de l’utilisation non agricole (commerciale) des tracteurs devrait encore aider. Escorts s’attend à mieux croître que l’industrie à la fois pendant les festivals et l’exercice 22 dans son ensemble.

Le cycle haussier de la demande pourrait être soutenu : la base solide de l’année précédente a été une préoccupation majeure pour la croissance du marché. Cependant, selon la direction, l’amélioration des niveaux des réservoirs et du financement au détail pourrait également aider l’industrie à générer une croissance au cours de l’exercice 23 (par rapport à notre estimation d’une baisse moyenne à un chiffre). La pénétration de l’industrie étant loin d’être saturée et la plupart des moteurs de la demande étant toujours en place, le cycle haussier actuel pourrait être soutenu à moyen terme, selon la direction.

Les moteurs de l’industrie à long terme restent intacts : l’industrie nationale des tracteurs reste sous-pénétrée, comme indiqué dans notre récente note « Charge de la valeur du tracteur et apathie des investisseurs – II du 31 août 2021 ». Les références d’États à pénétration relativement élevée (comme le Pendjab et l’Haryana) suggèrent qu’il existe un potentiel important à long terme pour que d’autres États rattrapent leur retard. La croissance à long terme de l’industrie devrait être soutenue par 1) l’augmentation des niveaux de pénétration dans les propriétés foncières adressables de 20 millions d’euros (> 2 ha) de 30 % actuellement à 60-70 % à mesure que l’accessibilité s’améliore ; 2) accès accru aux agriculteurs marginaux (propriétés foncières de moins de 2 ha) grâce à des modèles de location innovants ; et 3) l’augmentation moyenne des Hp (Horse power) par hectare, qui est parmi les plus faibles par rapport aux autres grandes agro-économies. Selon les escortes, la population de tracteurs a le potentiel de doubler par rapport aux unités c7m actuellement avant la saturation.

Les exportations sont un objectif important pour Escorts : nous restons positifs sur le potentiel de croissance à long terme des exportations (en tenant compte d’un TCAC en volume de 25 % sur les FY21-24e), en partie aidés par son partenariat avec Kubota. Alors que les exportations ne représentent plus que 5 % des ventes globales de tracteurs, l’effort de R&D en termes de développement de produits est disproportionné.

Conserver « acheter » et le prix cible de Rs 1 580 : La reprise de la demande sur les marchés principaux pourrait aider à améliorer la part de marché des escortes au cours de l’exercice 22. L’histoire à long terme semble intacte avec l’accent mis sur le développement de produits, la diversification des revenus et l’amélioration de la portée.

