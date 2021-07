Escrime | Jeux Olympiques : Carlos Llavador : “Je vais manger des sushis avec Ibai Llanos”

Mis à jour le 25/07/2021 – 17:42

Depuis le bronze olympique de José Luis Abajo ‘Pirri’ en escrime à Pékin 2008, l’Espagne n’avait plus eu de représentant. Carlos Llavador, qui a émigré en Italie pour faire le grand saut, veut surprendre ce lundi à Tokyo.

Quel est votre premier souvenir olympique : jouer dans la salle avec mes frères quand nous regardons le handball aux Jeux et dans les temps morts et les pauses, nous avons essayé de les imiter. Qu’avez-vous eu à sacrifier pour arriver ici ? Je ne serais pas là où je suis sans… Croire en moi et poursuivre le rêve d’essayer d’être ma meilleure version. Si vous n’étiez pas à Tokyo cet été, je serais sur… La plage, sûrement, entre amis et en famille. Quel surnom avait-il quand il était petit ?Le même que j’ai : Llava, le diminutif de mon nom de famille. Quelles affiches avait-il accrochées dans votre chambre ? Il avait une affiche qui est sortie à MARCA lorsque Zidane a marqué d’une volée en finale de la Ligue des champions et c’était de chaque image de cette volée. Ça a fait un grand mécontentement à tes parents le jour où… L’année où je devais aller à septembre pour les convalescences. De quelle vertu êtes-vous le plus fier ? Quand quelque chose me passe par la tête, j’essaie d’aller jusqu’au bout. Quel défaut n’a-t-il pas pu corriger ?J’ai encore de la colère à travailler. Je suis assez enragé. Qu’aimeriez-vous être dans une autre vie J’aimerais voir ce qu’aurait été ma vie au hockey sur gazon. Dans cette vie, j’ai opté pour l’escrime et j’aimerais savoir ce qui se serait passé si j’avais opté pour le hockey. Quel est le message le plus étrange qui vous soit parvenu à travers les réseaux sociaux ? Pendant la pandémie, le père d’un tireur chinois m’a écrit, nous offrant des masques et des médicaments contre le coronavirus. Qu’est-ce qui ne manque pas dans votre frigo ? Dans quelle tâche domestique peut-on prétendre à une médaille ?Sauf en repassage qui est nul… En balayage, en cuisine… Tout sauf le repassage. Quelle chanson choisiriez-vous pour un karaoké ?Un peu d’Estopa, sûrement, qui est aux tons que je peux atteindre. Si vous étiez nommé Président du Gouvernement, votre premier pas serait… Le développement de l’activité physique et chercher à ce que plus de personnes pratiquent le sport de manière ludique. Le sport doit être non seulement de haute performance, mais aussi amusant. Qu’avez-vous appris de la pandémie ? Que rien n’est éternel, que rien n’est stable et que l’on peut s’adapter à tout. Pendant le confinement, étiez-vous des cuisines ? Quel était votre plat vedette ?J’ai tout fait, mais surtout l’omelette espagnole ou les pâtes carbonara. Qu’avez-vous fait pendant la pandémie que vous n’auriez jamais pensé faire? Entre le yoga ou jouer de la guitare. Avec quel célèbre iriez-vous manger des shushi ?Avec Ibai Llanos. Je le vois presque tous les soirs, surtout s’il y a des compétitions car cela m’aide à soulager les tensions et j’aimerais le rencontrer en personne. Avec quel athlète auriez-vous hâte de prendre un selfie à la Villa ? J’aurais aimé avec Rafa Nadal. Quelles séries télévisées avez-vous apportées au Japon ?Je ne suis pas beaucoup de séries car je ne les finis jamais, mais quelques docuseries ou films. Qu’est-ce que la valise porte toujours ?Une bonne feuille. Avez-vous un article ou une amulette que vous portez toujours à une compétition ? Je m’appuie sur certains rituels, mais ils changent en fonction de la compétition. S’il n’y avait pas de bulle, où aimerais-tu aller à Tokyo ?J’aurais aimé connaître un Japon plus rural. A Tokyo, nous avons une Coupe du Monde chaque année et nous avons vu les zones les plus touristiques. Si vous gagnez une médaille, ferez-vous quelque chose de fou ? Nous allons reproduire le voyage de ma première fois où je suis allé en Italie et j’ai dû dormir dans un portail. C’est une longue histoire…