Escrime | Jeux Olympiques : Choupenitch tronque le rêve olympique de Carlos Llavador à Tokyo

Mis à jour le 26/07/2021 – 06:31

Carlos Llavador, le seul représentant espagnol de l’escrime aux Jeux Olympiques de Tokyo, est tombé en seizième de fleuret contre le Tchèque Alexander Choupenitch 15-11.

Le madrilène de 27 ans a payé un démarrage plus hésitant que son rival, qui est sorti extrêmement branché et a rapidement pris l’avantage (5-1). ‘Llava’, comme son entourage le connaît, s’est remis du départ écrasant des Tchèques et a réussi à égaliser (6-6), mais cinq coups sûrs consécutifs de son rival l’ont laissé dans une position difficile (11-6) .

L’Espagnol était de caste et a réussi à réduire les distances à la lumière jusqu’à ce qu’il soit 11-13. C’était le moment clé. Une coiffe de Llavador le mettra définitivement au combat, un de ses rivaux le laissera à la limite de l’élimination. Et c’était ainsi. Le Tchèque a marqué les deux coiffes suivantes et tronqué le rêve de Llavador.

“Il a été le plus intelligent. Je suis foutu, mais au final j’ai assez bien tiré, pas à cent pour cent, mais je sais que j’ai réussi à surmonter la pression de devoir commencer à tout jouer directement et un peu déçu de ne pouvoir ‘ t faire le tour. . Ici ou tu jettes le feu ou tu rentres chez toi“, a-t-il déclaré après ses débuts à ses premiers Jeux olympiques.

Il a été plus intelligent et je pars déçu de ne pas avoir pu faire le tour Carlos Llavador, tireur

“En défense, nous travaillions très bien, la mauvaise chose est que en attaque nous n’avons pas pu résoudre l’approche proposée par l “, analysé Madrid.

Les deux ils s’étaient affrontés à plusieurs reprises dès la catégorie junior, bien que maintenant, cela fait longtemps que les visages n’ont pas été vus en compétition. Jusqu’à aujourd’hui, le bilan des confrontations entre les deux était de deux victoires pour chacun. Ils se connaissent bien, en fait ils s’étaient entraînés ensemble pendant une semaine à Frascati (Italie), où Llavador réside et s’entraîne depuis 2015. J’ai émigré là-bas pour faire un saut de qualité avec les meilleurs. En Italie, l’escrime est le sport olympique avec le plus de médailles: 125 à cette édition, soit plus du double de celui de l’athlétisme (60), le deuxième sport le plus récompensé des Jeux.

Tu dois reconstruire et avancer Carlos Llavador, tireur

Prochains objectifs

Avec le tireur madrilène, l’équipe espagnole a de nouveau eu une représentation olympique pour la première fois depuis Pékin 2008, lorsque Jos Luis Abajo, actuel président de la fédération nationale, a remporté le bronze à l’épée.

Llavador part maintenant en vacances avec ses amis, ils ont déjà une maison réservée au Portugal, puis retournent à l’entraînement dur pour le championnat d’Europe, qui aura lieu à la fin de l’année. « Il faut se reconstruire et avancer », dit-il.