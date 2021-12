Escrivá anticipe le soutien du Congrego à la réforme du travail car elle est « très ambitieuse »

27/12/2021 à 10:34 CET

PE

Le ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, José Luis Escrivá, a défendu ce lundi la réforme du travail qui sera approuvée demain sous la forme d’un décret-loi royal en Conseil des ministres, contre ceux qui estiment qu’elle n’est pas aussi profonde comme on s’y attend et cela n’abroge pas complètement le Réforme de 2012.

Pour Escrivá, il s’agit d’une réforme « très ambitieuse », dans laquelle « une écrasante majorité« les problèmes et les lacunes du marché du travail sont abordés, donc » il n’a aucun doute « qu’il recevra « un grand soutien parlementaire », malgré les plaintes de certains groupes, comme le PNV.

Parmi les problèmes auxquels la réforme tente de faire face figurent la précarité et l' »énorme temporalité ». « Cela est clairement abordé, en simplifiant les contrats et en faisant du contrat à durée indéterminée le contrat central, mais avec des marges de flexibilité », a souligné Escrivá dans des déclarations à la chaîne Cope.

De plus, comme déjà avancé il y a quelque temps, la réforme du travail a inclus un « taux » pour pénaliser les entreprises qui se livrent à une rotation abusive des contrats temporaires.

Dans le même temps, a expliqué le ministre, la règle vise à mettre fin au recours abusif au licenciement par une formule testée dans le pandémie avec de très bons résultats : les dossiers de régulation du travail temporaire (ERTE), modèle que la réforme « modernise, généralise et prolonge », selon les mots du ministre.

Escrivá a affirmé que le nombre de travailleurs à ERTE continue de baisser et que ceux qui restent sont dans des secteurs touchés par les restrictions dérivées de la pandémie.

« S’il y a à nouveau des restrictions dans les semaines à venir, pour cela nous avons l’ERTE. Toute situation qui se produit, après la publication de la réforme du travail, est incorporée dans la norme », a déclaré le ministre, qui a expliqué que ERTE est réputé pour les cas de force majeure, pour les situations de baisse de la demande et pour les épisodes cycliques.

Bien que certains partenaires du Gouvernement de coalition ont exprimé leur intention de modifier la réforme du travail dans le processus parlementaire, Escrivá pense que le règlement sera adopté avec un grand soutien. « Il faut respecter le processus parlementaire, bien sûr, mais je suis convaincu qu’une réforme comme celle-ci, si ambitieuse, recevra un grand soutien parlementaire, je n’en doute pas », a-t-il souligné.