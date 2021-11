Escrivá augmente sa proposition d’augmenter les cotisations pour payer les futures retraites à 0,6 point

11/08/2021

Le à 17:36 CET

Gabriel Ubieto

Le gouvernement est passé de 0,5 à 0,6 point votre proposition de téléchargement cotisations des travailleurs avec lesquels payer les futures pensions; selon des sources syndicales. Le ministère de la Sécurité sociale a tenu une nouvelle réunion avec les employeurs et les syndicats ce lundi à midi pour avancer dans la deuxième phase de la réforme des retraites. La réunion a porté sur la discussion de la nouvelle formule que l’équipe de José Luís Escrivá a proposée la semaine dernière aux agents sociaux, qui consiste à créer une taxe temporaire sur les cotisations sociales des travailleurs actuels pour alimenter la tirelire des retraites et pouvoir payer une partie des l’augmentation des dépenses supplémentaires que l’État devra assumer lorsque la génération du baby-boom commencera à prendre sa retraite. Et Escrivá suggère que cette augmentation de 0,6 point se répartit comme suit : 0,4 point pour l’entreprise et l’autre 0,2 pour le travailleur ; selon des sources syndicales.

Des sources consultées de la sécurité sociale ont qualifié la réunion de « productive » et « avec progrès » et ont commencé à poursuivre les négociations avec les employeurs et les syndicats télématiquement pour les prochains jours. Pour le moment, comme l’a confirmé le ministère Escrivá, aucune nouvelle date n’a été fixée pour que toutes les parties se réunissent à nouveau en personne. CCOO et UGT ont valorisé positivement la démarche du ministère consistant à augmenter les revenus pour payer les retraites et à ne pas proposer de baisse de montant. Chez les patrons, de leur côté, ils voient d’un mauvais œil une augmentation des quotas. « Augmenter davantage les cotisations pour payer les retraites a des effets sur l’emploi et étouffe encore plus les travailleurs indépendants et les entreprises qui ont déjà suffisamment de pressions fiscales et fiscales sur le travail », a écrit le président d’ATA et vice-président de CEOE, Lorenzo Amour, sur son compte Twitter.

La hausse des cotisations et des impôts est devenue un classique pour le gouvernement

Augmenter encore les cotisations pour payer les retraites a des effets sur l’emploi et étouffe davantage les indépendants et les entreprises qui subissent déjà une pression suffisante des impôts fiscaux et des taxes sur le travail – Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) 8 novembre 2021

Le temps presse et c’est le terme maximum que l’Exécutif lui-même s’est fixé pour clore cette question avec les agents sociaux – ce qu’il a appelé le « Mécanisme d’équité intergénérationnelle‘- expire ensuite 15 novembre. Par la suite, le Gouvernement entend incorporer l’accord (ou non) via des amendements au projet de loi sur les retraites qui est déjà en cours d’examen au Congrès et qui comprend le premier bloc de la réforme des retraites, avec des mesures telles que l’augmentation des retraites selon l’IPC ou le système de sanction des départs en retraite anticipée ; entre autres.

L’augmentation des cotisations proposée par Escrivá représenterait une augmentation des charges mensuelles d’un peu plus de cinq euros pour un travailleur avec un salaire de 1 000 euros et d’environ 9 euros pour un travailleur avec un salaire de 2 000 euros. Le patronat et les syndicats se battent désormais pour finir de définir dans quelle proportion ce sera l’entreprise ou le travailleur qui supportera ce coût. Pour l’instant, la proposition de l’exécutif est de répartir cette charge plus lourde pour les entreprises que pour les salariés. Actuellement les cotisations sociales payées par chaque travailleur permanent sont de l’ordre de 38,5% et sont réparties à 6,35% pour le travailleur et 32% pour l’entreprise.

Le nouveau « Mécanisme d’équité intergénérationnel » vise à renforcer le système de retraite public par de nouveaux revenus – et ainsi éviter de réduire les dépenses -. Avec ce taux temporaire, le ministre Escrivá espère percevoir par an -et jusqu’en 2032- l’équivalent de deux dixièmes du PIB espagnol, ce qui représenterait environ 2,6 milliards euros chaque année. Ce qui dans 10 ans serait de 26.000 millions, plus les revenus des retours financiers que l’Etat a obtenus de la gestion de cette tirelire.