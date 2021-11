Escrivá dit que le PP aurait réduit les retraites à 485 euros par mois

18/11/2021 à 18:28 CET

.

Le ministre de l’Inclusion et de la Sécurité sociale, José Luis Escrivá, a critiqué ce jeudi durement le facteur de durabilité de la réforme de retraite du PP, qui a décrit comme « le pire des dommages », et cela aurait pu entraîner une réduire les retraites futures jusqu’à 485 euros par mois.

Lors de sa comparution à la commission du Pacte de Tolède pour expliquer le mécanisme d’équité intergénérationnelle qui remplacera ce facteur déjà abrogé, Escrivá a barré cette conception précédente comme « totalement inadéquate » pour faire face à la situation que le système aura avec la retraite de la génération de ‘Baby boom’. Parallèlement à cela, il a critiqué le fait que facturés « exclusivement et de manière disproportionnée sur les plus jeunes » et a donné quelques exemples pour l’illustrer.

Ainsi, il a expliqué que pour une pension de 1 000 euros pour un travailleur de 58 ans qui prend sa retraite en 2030, ce facteur, qui n’a jamais été appliqué, aurait signifié une baisse de 67 euros, montants d’autant plus élevés que la pension est plus élevée et que la le plus jeune est l’employé, atteignant 485 euros par mois pour une pension de 2 500 euros pour un travailleur de 18 ans qui prendra sa retraite en 2070. Parallèlement à ces chiffres, Escrivá a souligné que ce facteur « politiquement insoutenable« Cela a nui à la crédibilité du système et de l’Espagne devant l’Europe.

« C’est le pire dommage qu’on puisse faire au système », a tranché Escrivá qui a défendu, contre cela, le mécanisme alternatif convenu avec les syndicats et qui entraînera une augmentation de 0,6 point des cotisations sociales pendant dix ans pour créer un » coussin » dans le fonds de réserve de la Sécurité sociale, ce qui permet de faire face à la dépense qu’entraînera la retraite de ces générations plus nombreuses.

Escrivá a déclaré que ce mécanisme signifierait 12 euros de cotisation pour un salaire moyen et il a rejeté que cette augmentation des prix puisse nuire à la compétitivité des entreprises en augmentant leurs coûts de main-d’œuvre. Les cotisations sociales en Espagne, a-t-il soutenu, représentent 13,7% du PIB et avec cette augmentation, elles deviendront 13,9% du PIB, en dessous de la moyenne de la zone euro.

Sur le « coussin » qui peut être créé, Escrivá a souligné que, parmi ces dotations finalistes via l’augmentation des cotisations sociales et la rentabilité générée, la « caisse retraite » pourrait ajouter entre 40 000 et 44 000 millions en 2032, qui représente 2,3% du PIB.

Le gouvernement n’a convenu ce lundi 15 dernier, dernier jour du délai de l’accord, qu’avec les syndicats ce mécanisme qui doit désormais être introduit via un amendement à la loi qui est en cours d’examen au Congrès. La patronal, que sí suscribió en julio el pacto del que emana esa norma en tramitación, se descolgó del mecanismo al rechazar un alza de las cotizaciones sociales y el impacto que pueda tener en el empleo y considera que su diseño era « insuficiente » para el problème.