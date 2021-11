Escrivá prévoit d’abaisser l’âge de la retraite des femmes conchylicoles en 2022

11/12/2021 à 11:53 CET

Rafa Bernardo

L’annonce est venue du ministre de l’Inclusion, José Luis Escrivá : « Nous travaillons déjà avec les agents sociaux pour revoir le modèle selon lequel les professions sont déterminées avec une difficulté particulière, en particulier celles avec des difficultés prolongées. Cela permettra, lorsque nous aurons le nouveau cadre défini, canaliser les revendications qui nous ont été faites, que nous avons analysées et pour lesquelles nous avons la plus grande sympathie. corrigé l’année prochaine« . Paroles lors de l’inauguration du Foromar 2021, une réunion organisée par l’association des pigistes UPTA et la mairie de Cambados (Pontevedra) pour analyser les problèmes et les besoins des gens de mer. L’intervention du ministre – brève et télématique – était Il faisait référence à la groupe d’ouvriers conchylicoles, explique Eduardo Abad, président de l’UPTA, qui est l’organisation qui a transféré cette revendication : améliorer la formule qui permet à ces ouvriers (ce sont pour la plupart des femmes) de prendre une retraite anticipée sans subir une réduction de leur pension.

Actuellement, les conchylicoles bénéficient déjà d’un coefficient réducteur qui, appliqué au nombre d’années d’exercice de leur profession, leur permet de « déduire » du temps de l’âge légal de la retraite. Ce coefficient est maintenant de 0,1Ainsi, un ouvrier conchylicole qui a consacré 30 ans à ce travail, par exemple, peut prendre sa retraite 3 ans plus tôt que la plupart des ouvriers. L’aspiration de l’UPTA est d’augmenter le coefficient à au moins 0,15, pour le rapprocher de celui d’autres professions maritimes comme les travailleurs à bord des bateaux de pêche (qui varie entre 0,4 et 0,15 selon le type de navire et la nature du travail) ou les débardeurs (0,3 ).

Plus de collectifs

La modification avancée par Escrivá est encadrée dans un processus d’examen général des conditions de départ à la retraite de toutes les professions difficiles : les exceptionnellement douloureuses et dangereuses, les toxiques, les insalubres et celles à fort taux de morbidité ou de mortalité. L’objectif est d’examiner ceux qui ont déjà un certain type de réduction de l’âge d’accès à la retraite (en plus de la mer, ce sont des groupes tels que les mineurs, les cheminots, les travailleurs aériens ou les professionnels de la tauromachie) et d’étudier l’inclusion de nouvelles activités . C’est une exigence du Pacte de Tolède, la commission parlementaire qui évalue le système de retraite : Parmi les 22 recommandations qu’elle a approuvées l’année dernière, et qui devraient inspirer les réformes du gouvernement dans le domaine de la Sécurité sociale, figure celle d’« améliorer le cadre réglementaire de favoriser l’identification de ces groupes, afin que la fonction de protection de ceux qui subissent des conséquences négatives sur leur santé et/ou leur espérance de vie soit remplie & rdquor ;. Par ailleurs, le pacte conclu l’été dernier par le Gouvernement, les syndicats et le patronat pour la réforme du système de retraite prévoyait également que la procédure de demande d’accès à ce type de préretraite sera modifiée et améliorée.

« Les femmes coquillages se rendent à pied sur les plages, et passent plusieurs heures dans l’eau jusqu’à la poitrine dans toutes sortes de conditions atmosphériques : froid, chaud, brumeux… » explique Abad, qui revendique aussi pour cela autres améliorations pour ce groupe, comme les incitations fiscales à l’entrée dans l’activité ou la révision du catalogue des maladies professionnelles pour inclure les affections caractéristiques de ce secteur. En Espagne, le nombre d’hommes conchylicoles est d’environ 4 000, dont 70 % de femmes.