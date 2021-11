Escrivá propose d’augmenter les quotas de travailleurs pendant 10 ans pour payer les futures retraites

11/02/2021

Le ministère de la Sécurité sociale a présenté patronal et syndicats leur première proposition de payer les retraites de la génération de ‘Baby boom‘. Le chemin tracé par le ministre José Luís Escrivá pour amortir l’augmentation attendue des dépenses de prestations est d’augmenter les cotisations sociales payées par les travailleurs au cours de leur vie active. L’approche consiste à augmenter 0,5 point lesdites cotisations pendant une décennie, afin d’alimenter la tirelire en retraites ; tout comme El País a avancé et El Periódico de Cataluña a pu confirmer. C’est-à-dire que le travailleur cessera de saisir une partie de son salaire et / ou l’employeur devra assumer des quotas plus élevés.

Cette augmentation des quotas – si elle finit par être appliquée et passe le processus du Congrès – prévaudrait jusqu’en 2032. Désormais, la proposition de la Sécurité sociale est de revoir tous les trois ans combien l’Espagne dépense pour les retraites en fonction de son PIB, voir si ces dépenses augmentent au-dessus des prévisions et de là ouvrent une succession de réactions. Tout d’abord, épuisez cette caisse de retraite qui a été nourrie au cours des 10 dernières années. Deuxième: « réduire le pourcentage des dépenses en retraite en termes de PIB » -selon le texte-, c’est-à-dire une baisse des retraites. Et, en troisième lieu, d’envisager une augmentation déjà fixée des cotisations sociales des travailleurs.

La proposition du nouveau ‘Mécanisme d’équité intergénérationnelle« Il s’agit d’une première version, rien n’a été convenu et les parties se réuniront à nouveau lundi prochain, 8 novembre, pour faire avancer les négociations. Escrivá dévoile ainsi ses lettres pour remplacer la formule du facteur de durabilité approuvée par le PP (et abrogée par le gouvernement actuel il y a quelques mois). Si le populaire voulait équilibrer les comptes, avant une augmentation du nombre de retraités avec des pensions plus élevées, en versant des prestations plus faibles ; l’Exécutif de la Coalition aspire à le faire en augmentant les revenus des coffres publics. Par le biais de futurs retraités cotisant davantage pendant une partie de leur vie active. Pour l’instant et pas avant 2032, le gouvernement actuel n’envisage pas d’investir moins dans les retraites.

Que signifie augmenter les prix de 0,5 point ? En réalisant un exercice hypothétique, un ouvrier perçoit un salaire moyen en Espagne, qui est d’environ 2 000 euros bruts mensuels (24 395 euros, selon les dernières données de l’enquête INE sur la structure des salaires), il devrait payer une partie 10 euros de plus par mois entre guillemets. Dans le cas d’un « mileurista », les prix augmenteraient de 5 euros. Qui assumera cette augmentation de 0,5 point des cotisations ? C’est un élément qui doit suivre son cours dans la négociation et qui n’est pas fixé, pour l’instant. Et qui assumera chacun ce qui sera l’un des chevaux de bataille de la négociation : soit les ouvriers perdront un peu de salaire et/ou les entreprises devront payer plus au trésor public pour maintenir les mêmes salaires.

La proposition d’Esrivá vise à créer une nouvelle « caisse de retraite », qui serait alimentée sur la base de ces nouvelles cotisations. L’engagement exprimé par la Sécurité sociale aux parties est qu’il s’agit d’un mécanisme « quota » et « transitoire« Et que si finalement ces ressources supplémentaires ne sont pas nécessaires pour payer les futures retraites, elles seront restituées aux cotisants concernés.

Revue des dépenses tous les 3 ans

Actuellement, l’Espagne dépense chaque année en salaires de retraite l’équivalent de 12% de PIB. Et les dernières prévisions de la Commission européenne -via Aging Report- indiquent que ce pourcentage augmentera jusqu’à atteindre un pic en 2050 13% du PIB. Face à la perspective d’une augmentation des dépenses publiques de retraite, le gouvernement a été confronté au dilemme de choisir entre plus de revenus pour financer le système et moins de dépenses. Dans la première proposition, il a choisi la voie des revenus, comme le réclament les syndicats.

La première partie de la réforme des retraites a été clôturée cet été et a laissé deux changements majeurs. D’une part, les retraites augmenteront désormais en fonction de leur évolution les IPC, garant du pouvoir d’achat des retraités. Ce qui signifie une dépense plus élevée. Et, d’autre part, la retraite anticipée est découragée et elle encourage à travailler plus d’années. Ce qui suppose un plus grand revenu pour les caisses de la Sécurité sociale. Le second tour de la réforme Escrivá vise à approfondir cette deuxième ligne : plus de revenus, sans réduire les retraites. Et devant ce cocktail d’ingrédients, la solution qu’il a mise noir sur blanc dans ce premier brouillon est que les futurs retraités paient plus avant de devenir retraités.

Ce ne sera pas le dernier tour, en fait, ce n’est pas une proposition fermée et on s’attend à ce qu’au cours des deux prochaines semaines, les négociateurs se tournent pour modifier la formule finale. Eh bien Escrivá a gardé une lettre dans sa manche au cas où les mesures actuelles sur la table ne suffiraient pas pour éviter de dépenser au-dessus des prévisions en matière de retraites par rapport au PIB. Et tous les trois ans, à partir de 2032, le gouvernement – ​​celui qui est en place à ce moment-là – peut rouvrir ce débat avec les employeurs et les syndicats pour évaluer combien est dépensé pour les retraites.