Escroquerie 2G: Vinod Rain présente ses excuses à Sanjay Nirupam pour une réclamation concernant le Dr Manmohan Singh

Le chef du Congrès et ancien député du Rajya Sabha, Sanjay Nirupam, a affirmé aujourd’hui que l’ancien CAG Vinod Rai lui avait présenté des excuses inconditionnelles dans une affaire de diffamation. L’affaire a été déposée par Nirupam contre Rai suite à l’affirmation de ce dernier lors d’une interview en 2014 selon laquelle Nirupam et d’autres députés l’avaient fait pression pour maintenir l’ancien Premier ministre Manmohan Singh en dehors du rapport sur le spectre 2G.

«Enfin, l’ancien CAG Vinod Rai m’a présenté des excuses inconditionnelles dans une affaire de diffamation déposée par moi devant MM Court, Patiala House, New Delhi aujourd’hui. Il doit maintenant s’excuser auprès de la nation pour tous ses faux rapports sur les allocations de blocs 2G et de charbon effectués par le gouvernement de l’UPA », a déclaré Nirupam en partageant les photos de l’affidavit déposé par Rai devant le tribunal.

Enfin, l’ancien CAG Vinod Rai m’a présenté des excuses inconditionnelles dans une affaire de diffamation déposée par moi devant MM Court, Patiyala House, New Delhi aujourd’hui.

Il doit maintenant s’excuser auprès de la nation pour tous ses faux rapports sur les allocations de blocs 2G et de charbon effectués par le gouvernement de l’UPA.#VinodRai pic.twitter.com/OdxwZXonCq – Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) 28 octobre 2021

Dans sa déclaration sous serment, Rai a déclaré : « … j’ai réalisé que, en réponse aux questions qui m’ont été posées par les intervieweurs, j’avais par inadvertance et à tort mentionné le nom de Shri Sanjay Nirupam comme l’un des députés, qui m’a fait pression pour garder le Le nom du Premier ministre Dr Manmohan Singh dans le rapport du CAG sur l’allocation du spectre 2-G lors des réunions du PAC ou en marge du JPC, etc.

Rai a affirmé que les déclarations qu’il avait faites étaient « factuellement incorrectes ».

Sanjay Nirupam a également publié un message vidéo sur les excuses de Rai. «Je veux dire une chose à propos de l’attribution du spectre 2G et de l’attribution des blocs de charbon que le rapport préparé par lui (Vinod Rai) était sans fondement. Dans l’affaire 2G, après 7 ans d’audience, le juge a déclaré que la CBI n’avait soumis aucune preuve de l’escroquerie présumée. Cela signifie que le rapport a été fabriqué. Le rapport d’attribution du bloc de charbon était également faux. Rai devrait également demander des excuses pour ces rapports », a déclaré Nirupam.

Ma déclaration vidéo concernant les excuses inconditionnelles de l’ancien CAG Vinod Rai.

Il doit maintenant s’excuser auprès de la nation pour tous ses faux rapports. pic.twitter.com/cYOK7eaSX3 – Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) 28 octobre 2021

On peut se rappeler que Rai avait écrit un livre « Le journal du gardien de la conscience de la nation » et lors de certaines interviews avec différentes plateformes médiatiques en ce qui concerne son livre, Rai avait fait les déclarations ci-dessus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.