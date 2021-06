“Escroquerie” aux vaccins: le chef du SAD Sukhbir Badal arrêté lors d’une manifestation contre le gouvernement du Congrès

in

Badal a déclaré que SAD et BSP ont décidé de rendre les dirigeants du Congrès responsables de la corruption qu’ils ont commise.

Le président de Shiromani Akali Dal, Sukhbir Singh Badal, a été arrêté aujourd’hui par la police du Pendjab et emmené au poste de police de Kurali lors d’une manifestation contre le gouvernement du Congrès dirigé par le capitaine Amarinder Singh. Le président de SAD et les travailleurs du parti manifestaient devant la résidence de CM Singh à Siswan pour exiger la démission du ministre de la Santé Balbir Singh Sidhu pour son rôle dans la vente de vaccins aux hôpitaux privés et les irrégularités présumées dans l’achat de kits médicaux.

Badal a également demandé une enquête du CBI sur l’incident. « Si une tempête se lève, le capitaine Amarinder Singh ne pourra pas l’arrêter, même s’il utilise toute sa force. Il y a une arnaque dans la vaccination, il y a une arnaque dans Fateh Kit, il y a une arnaque dans la bourse SC, les terres des agriculteurs sont en train d’être acquises », a déclaré Sukhbir Singh Badal.

Badal a déclaré qu’il avait été arrêté avec des centaines d’employés du SAD et du BSP. « Arrestation par la justice avec des centaines de travailleurs du SAD et du BSP alors qu’ils se rendaient à la ferme du capitaine Amarinder Singh près de Chd pour exiger l’arrestation du ministre de la santé Balbir Singh pour des escroqueries au vaccin et au kit Fateh en plus de donner le taux du marché aux agriculteurs dont les terres sont acquises pour l’autoroute projets », a-t-il déclaré.

Arrestation au tribunal avec des centaines de travailleurs du SAD et du BSP alors qu’ils marchaient vers la ferme de CM @capt_amainder près de Chd pour exiger l’arrestation de la santé min @BalbirSinghMLA pour les escroqueries aux vaccins et aux kits de destin. 2 pic.twitter.com/8YFYQpiPPY – Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) 15 juin 2021

Badal a déclaré que SAD et BSP ont décidé de rendre les dirigeants du Congrès responsables de la corruption qu’ils ont commise.

«Plus tôt, des milliers de travailleurs du SAD-BSP se sont rassemblés près de la ferme du capitaine Amarinder Singh pour réveiller l’arrogant« raja »de son sommeil et demander justice pour les habitants du Pendjab. Le SAD-BSP a décidé de rendre tous les dirigeants du Congrès responsables de la corruption qu’ils ont commise une fois qu’il aura formé le gouvernement en 2022 », a déclaré Badal.

La police a utilisé des canons à eau sur les manifestants pour contrôler la foule. Selon certaines informations, les manifestants ont bafoué les normes de distanciation sociale et la majorité d’entre eux ne portaient pas de masques.

Notamment, Badal avait allégué que le gouvernement du Pendjab avait acheté des vaccins à 400 Rs par dose et les avait vendus à des hôpitaux privés pour 1060 Rs par dose. Badal avait également exigé que le ministre de la Santé soit limogé.

Après que la question a été soulevée, le gouvernement du Pendjab a retiré l’ordre de vendre des vaccins aux hôpitaux privés. Le ministre de la Santé Balbir Singh a même déclaré qu’il pourrait lui-même enquêter sur les allégations d’irrégularités.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.