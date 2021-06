escroquerie Royal Mail: le texte du bureau de poste mène à un faux site Web | Royaume-Uni | Nouvelles

Un SMS envoyé par la poste aux Britanniques affirme que la livraison du colis du destinataire a échoué et a été renvoyée à un dépôt. Le message contient un lien vers un faux site Web créé pour ressembler exactement à une plate-forme officielle de la poste.

Ce site demande à l’utilisateur de saisir son code postal et ses données personnelles, soi-disant pour identifier son dépôt le plus proche et réorganiser la livraison.

Mais ces détails sont envoyés directement aux escrocs qui peuvent les utiliser pour commettre une fraude d’identité.

Le Chartered Trading Standards Institute (CTSI) affirme qu’une victime qui est tombée sur le faux site Web a perdu 80 000 £ parce que les fraudeurs ont pu accéder à leur compte bancaire.

Katherine Hart, responsable du CTSI, a déclaré: «Cette arnaque au bureau de poste est beaucoup plus insidieuse qu’une arnaque similaire impliquant Royal Mail. Alors que l’escroquerie Royal Mail demande explicitement un paiement pour réorganiser une livraison, cela ne se produit à aucun moment dans cette version de Post Office, ce qui rend la communication moins suspecte et potentiellement plus susceptible de réussir.

« Les escrocs pourraient utiliser ces informations pour accéder à des comptes bancaires et à d’autres comptes personnels importants.

« Avec la pandémie entraînant une augmentation significative des achats et des livraisons en ligne, il est essentiel que le message sur les dangers potentiels de ces escroqueries soit diffusé le plus largement et le plus largement possible, en particulier lors de cette Quinzaine de sensibilisation aux arnaques. »