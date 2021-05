Escroqueries à la crypto-monnaie: comment éviter ces 4 schémas dangereux

Les crypto-monnaies sont incroyables. Ils nous permettent d’envoyer des transactions ultra-rapides à l’étranger, de développer des applications de manière décentralisée, de crypter les informations de manière sûre et efficace et, surtout, ils nous offrent une nouvelle façon innovante de faire croître notre richesse. Bitcoin (CCC:BTC-USD) a ouvert la voie, créant la première génération de milliardaires crypto et d’entrepreneurs blockchain. Dans son sillage, les altcoins sont apparus partout comme des passerelles potentielles vers des gains. Bien que cet engouement pour la crypto-monnaie offre de grandes opportunités, il apporte également une multitude d’escroqueries à la crypto-monnaie, comme les imitateurs d’Elon Musk qui se sont emparés de millions de pièces.

Source: Shutterstock

Cette nouvelle frontière de la finance numérique et décentralisée peut être un labyrinthe pour les nouveaux investisseurs. De nombreux mauvais acteurs le savent et cherchent à profiter de ceux qui commencent tout juste à explorer le monde complexe des crypto-monnaies.

Chez InvestorPlace, nous voulons nous assurer que nos lecteurs sont aussi éduqués que possible afin de distinguer le réel du faux. Dans le monde de l’investissement traditionnel, cela signifie mettre en évidence les risques associés aux penny stocks et autres noms volatils. Dans le monde des crypto-monnaies, c’est pareil.

Et, tout comme avec les systèmes traditionnels de pompage et de vidage et autres escroqueries boursières, il existe des signes que vous pouvez rechercher pour éviter de tomber dans la fraude.

Les schémas Altcoin sont frustrants car ils peuvent prendre de nombreuses formes. AARP le dit mieux, cependant: «Pour toute la brillance high-tech de la crypto-monnaie, la plupart des escroqueries associées ne sont que des versions nouvelles des fraudes classiques.»

Au cours des six mois d’octobre 2020 à mai 2021, ces imitateurs d’Elon Musk ont ​​commis un meurtre. En créant simplement un compte Twitter en utilisant l’image de profil et le nom de Musk, ces escrocs ont convaincu les utilisateurs de leur envoyer plus de 2 millions de dollars en Bitcoin. L’escroquerie, une pièce de théâtre sur le système de courrier électronique populaire du «prince nigérian», est extrêmement lucrative. Et, malheureusement, ce n’est qu’une goutte dans le seau en ce qui concerne les escroqueries cryptographiques.

Dans cet esprit, c’est une bonne idée de vous familiariser avec différents schémas de cryptographie pour minimiser le risque d’en être victime. Jetons un coup d’œil à certaines des escroqueries cryptographiques les plus courantes.

Escroqueries à la crypto-monnaie à éviter: faux ICO

Une fausse ICO, ou offre initiale de pièces de monnaie, prend une forme similaire à une arnaque pré-IPO. Dans celui-ci, une crypto-monnaie apparaîtra. Il contiendra un livre blanc et toutes les fixations, annonçant une nouvelle technologie de blockchain ou un modèle de production agricole «révolutionnaire» qui est certain d’apporter d’énormes gains.

Ces escroqueries cryptographiques ont généralement également un excellent marketing. Les victimes sont celles qui sont sujettes à l’investissement spéculatif; ils mordront, versant de l’argent dans une offre initiale afin d’obtenir ces «gros gains». Avant que vous ne le sachiez, ils ne voient aucun mouvement dans leur portefeuille. Ou, ils obtiennent un jeton sans valeur sans aucune utilité. L’escroc s’en va au coucher du soleil avec un portefeuille plein.

Un exemple célèbre de faux ICO est Pincoin. L’équipe de développement a levé 660 millions de dollars auprès d’investisseurs, a lancé une pièce différente de celle annoncée et a indemnisé les victimes avec des tonnes de crypto sans valeur avant de disparaître. Les manifestations qui en ont résulté devant leur bureau de Ho Chi Minh-Ville ont été un effort infructueux; les sept développeurs ont vidé l’espace commercial et ne sont jamais revenus.

Alors, comment éviter ces escroqueries crypto-monnaie? La clé pour repérer un faux ICO réside dans les détails.

Cela signifie que vous devez vous pencher sur le livre blanc, qui est le document de base d’un projet de blockchain. Il contient tous les détails sur le fonctionnement d’une cryptographie, son utilisation et la feuille de route de la société et de l’équipe sous-jacentes.

Les détails d’un livre blanc sont là où vous trouverez la preuve d’une arnaque. S’il n’y a pas de livre blanc, c’est un signal d’alarme immédiat. S’il y a des fautes de frappe, ou s’il n’y a pas de vision claire ou de feuille de route pour la crypto, ce sont tous des signes d’une arnaque à la crypto-monnaie.

Schémas de Ponzi

Si vous êtes un peu familier avec l’investissement, vous êtes familier avec les stratagèmes de Ponzi. L’escroquerie en est une dans laquelle les anciens investisseurs sont payés avec l’argent de nouveaux investisseurs, sous prétexte de recevoir des gains sur leur investissement. C’est un stratagème aussi vieux – aussi vieux que Charles Ponzi, qui est à l’origine de l’arnaque sous la façade de la vente de timbres-poste à prix réduit.

Depuis plus de 100 ans, l’arnaque est restée, mais elle est devenue plus sophistiquée.

Avec les cryptos, un schéma de Ponzi prend une forme similaire. Les escrocs offrent d’énormes gains grâce à un nouveau modèle d’arbitrage «prometteur». L’argent est pris aux nouveaux investisseurs, donné aux anciens investisseurs déguisés en gains, et l’escroc empoche sa part.

Le schéma de Ponzi le plus notable en crypto est Bitconnect, un programme d’investissement à haut rendement déguisé en monnaie open source. Les utilisateurs pouvaient miser leurs pièces pour un intérêt quotidien élevé, ce qui n’était en fait que de l’argent prélevé sur de nouveaux investisseurs. Et l’entreprise a réalisé un énorme profit; Bitconnect était l’une des 20 principales crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière avant son effondrement.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis tient un guide pratique pour repérer ce système de cryptographie particulier. Les investisseurs doivent rechercher la promesse classique «rendement élevé, pas de risque» typique d’une arnaque à la crypto-monnaie. Des stratégies trop complexes et des rendements qui semblent étrangement cohérents sont également des signes de fraude. En raison de la nature des cryptos, des rendements trop cohérents sont inhabituels. Les choses vont et viennent sur le marché, donc lorsque les rendements sont les mêmes mois après mois, cela suggère que les gains sont artificiels.

Escroqueries à la crypto-monnaie à éviter: portefeuilles frauduleux

Une escroquerie de portefeuille frauduleux est étroitement liée à la pratique séculaire du phishing sur Internet. Mais plutôt que d’envoyer des e-mails prétendant être une entreprise réputée, les portefeuilles frauduleux attendent généralement que vous veniez à eux.

Les portefeuilles de fraude peuvent prendre la forme d’un site Web ou d’une application mobile, tout comme un véritable portefeuille crypto. Tout peut sembler totalement légitime: un logo brillant, des notes élevées, une interface épurée; diable, le simple fait qu’une application de portefeuille soit sur l’App Store d’Apple peut sembler une raison suffisante pour croire qu’un portefeuille est réel.

Tout comme une voiture citronnée, la fraude profite de l’adage «l’apparence peut être trompeuse». Quand on s’inscrit pour un portefeuille frauduleux, ils font tout le travail pour l’escroc. Ils ajoutent leurs informations, lient une ou deux cartes et chargent la cryptographie directement entre les mains des fraudeurs. Ensuite, aussi vite que les escrocs se sont présentés, ils disparaissent avec les pièces.

Appli Doppelgänger de Trezor est un exemple célèbre de système de portefeuilles frauduleux, même couvert par le Washington Post. L’application se fait passer pour Trezor, qui est un portefeuille crypto réputé. Cependant, l’application Doppelgänger a agi de mauvaise foi et a dépouillé les pièces des clients. En conséquence, les victimes ont perdu près d’un million de dollars en crypto-monnaie. La partie la plus dérangeante de tout cela est que l’application était hébergée sur la plate-forme d’Apple, un espace censé être sûr pour télécharger des applications. Cela prouve que vous ne pouvez pas baisser votre garde.

Mon conseil ici est de rester avec les plus grands joueurs de portefeuille. Recherchez des portefeuilles avec des coches bleues sur leurs profils Twitter. Accédez à des sites Web via des liens officiels pour vous assurer que vous êtes sur des sites légitimes. Ne faites pas nécessairement confiance à une application simplement parce qu’elle a des centaines d’avis sur un magasin d’applications; La société de sécurité ESET dit de “ne faire confiance aux applications liées à la crypto-monnaie et aux autres applications financières que si elles sont liées à partir du site officiel du service.”

Vérifiez deux fois et trois fois que vous regardez via les canaux officiels lorsque vous vous préparez à vous inscrire à un portefeuille dans le navigateur. Si vous passez par autant de canaux que possible qui évaluent le contenu pour la fraude, la probabilité que vous utilisez un produit de crypto-arnaque diminue considérablement.

Escroqueries sur les réseaux sociaux

Les escroqueries sur les réseaux sociaux ne sont pas exclusives à la crypto-monnaie. Ils existent depuis aussi longtemps que les réseaux sociaux existent, et bien que tous cherchent des fins différentes, de nombreuses escroqueries récentes sur les réseaux sociaux veulent votre monnaie numérique.

Une autre variante du phishing, les escroqueries sur les réseaux sociaux impliquent généralement un compte annonçant de gros gains, une enquête ou quelque chose de similaire, avec un lien. Le fait de cliquer sur le lien peut entraîner l’installation de logiciels malveillants sur son appareil. Ou, les escrocs peuvent simplement vous inciter à saisir vos informations.

Dans la crypto-sphère, ces escroqueries ciblent généralement les détenteurs de Bitcoin, simplement en raison de la valeur élevée et de la croissance rapide de la pièce. Une escroquerie célèbre s’est produite en 2020, lorsque des pirates ont eu accès à un grand nombre de comptes Twitter de célébrités différentes. Des tweets ont été envoyés par Barack Obama, Elon Musk et Kanye West; tous comprenant une adresse de portefeuille. La promesse était qu’un paiement Bitcoin à l’adresse serait remboursé aux utilisateurs en double. Les pirates ont fait environ 121 000 $ grâce à des paiements délibérés.

Cette arnaque à la crypto-monnaie est la plus facile à éviter. Si vous ne connaissez aucun utilisateur, ne cliquez sur aucun lien mystérieux. En règle générale, l’arnaque est perpétuée par des escrocs sur des comptes qui sont neufs, qui n’ont aucun abonné et aucune photo de profil. Même dans le cas du célèbre piratage Twitter qui a vu des escroqueries provenant de comptes vérifiés, il est évident qu’une promesse de doubler son investissement gratuitement est illégitime. Tom Robinson, co-fondateur de Elliptique, dit de ces escroqueries, «ce que nous voyons souvent avec ces types [sic] des exploits est que l’exploit lui-même peut être très sophistiqué, mais ils ne sont pas très bons pour le monétiser. »

Un peu de bon sens et un sens aigu du scepticisme peuvent aller très loin.

L’essentiel sur les escroqueries par crypto-monnaie

Cette liste n’est pas exhaustive; à mesure que les crypto-monnaies changent de forme pour répondre aux besoins des consommateurs, les escroqueries se transformeront également pour attirer de nouvelles victimes. La crypto est une industrie en plein essor, et cela en grande partie parce qu’elle n’est pas réglementée. Les utilisateurs peuvent faire ce qu’ils veulent, ce qui signifie que certains utiliseront leurs privilèges à des fins malveillantes.

Les monnaies continueront à apparaître, promettant le succès de Dogecoin (CCC:DOGE-USD). Ils ne sont pas tous illégitimes, mais gardent toutes ces informations stockées. Vous devriez pouvoir rester méfiant et écumer les contrefaçons de la piscine. De même, les portefeuilles et les échanges frauduleux continueront d’apparaître tant que ceux légitimes continueront à arriver sur le marché en tant que «nouvelles plates-formes innovantes dans la technologie blockchain».

Presque toutes les escroqueries cryptographiques peuvent être éliminées simplement en y regardant de plus près. Les escrocs sont bâclés – ils font des fautes de frappe, ils omettent des détails. Si ça marche comme une arnaque, et ça parle comme une arnaque, il vaut mieux rester à l’écart, car c’est une arnaque.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.