Escroqueries à la crypto-monnaie en Inde : comment repérer l’arnaque à la crypto, éviter et protéger votre argent

Malgré les incertitudes réglementaires, l’engouement pour la cryptographie augmente rapidement dans le pays. Alors que les crypto-actifs continuent d’attirer l’attention des investisseurs du monde entier, ils sont également devenus une cible pour les escrocs qui cherchent à réaliser des profits faciles en exploitant des individus qui feraient n’importe quoi pour s’enrichir rapidement.

Des recherches menées par la société de cyberexposition Tenable ont révélé que les escrocs exploitent des comptes YouTube compromis pour promouvoir de faux cadeaux de crypto-monnaie pour Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Ripple, Shiba Inu et d’autres crypto-monnaies. Tenable a calculé que, sur un sous-ensemble d’escroqueries YouTube Live rencontrées rien qu’en octobre 2021, les escrocs ont volé au moins 8,9 millions de dollars américains.

« Les escroqueries Bitcoin que j’ai surveillées ont reçu 8,2 millions de dollars de fonds volés, pour un montant moyen de 1,6 million de dollars par arnaque. Les escroqueries Ethereum ont reçu 413 000 $ en fonds volés, recevant en moyenne 82 778 $ par arnaque. Enfin, les escroqueries Shiba Inu ont rapporté 239 000 $ en fonds, recevant en moyenne 34 192 $ par arnaque », a déclaré Satnam Narang, ingénieur de recherche chez Tenable.

Les escrocs détournant des comptes YouTube légitimes pour promouvoir de faux cadeaux de crypto-monnaie ne sont pas nouveaux. Cependant, des individus sont toujours dupés par des escrocs.

Types d’escroqueries cryptographiques et comment repérer et éviter

Il faut faire attention aux produits crypto offrant des retours enviables.

« Les fraudeurs promettent des rendements extrêmement élevés qui ne sont pas soutenus par des fondamentaux. Il s’agit d’un grand drapeau rouge et passe plus souvent inaperçu par beaucoup de ceux qui se lancent dans la cryptographie pour gagner de l’argent rapidement. Les e-mails de phishing sont largement utilisés pour inciter les investisseurs crédules à fournir des informations d’identification », a déclaré à FE Online l’évangéliste de Blockchain et Emerging Tech Sharat Chandra.

Selon Shashi Jha, responsable juridique et conformité chez WazirX, les escrocs ou les fraudeurs font souvent des promesses crédibles et s’intègrent parfois dans l’espace crypto en utilisant l’anonymat d’Internet à leur avantage.

Certaines des tactiques d’escroquerie les plus courantes sont :

Escroqueries par imposteur

Dans de telles escroqueries, les escrocs imitent fréquemment des représentants du gouvernement, des entreprises ou des personnes bien connues. Ces types de fraudes sont perpétrés en utilisant des espèces fiduciaires. Les escrocs reconnaissent que les utilisateurs accordent une grande confiance aux voix influentes. Ils créent donc de fausses vidéos mettant en vedette les fondateurs et co-fondateurs de crypto-monnaies ainsi que des personnes notables associées à des sociétés de crypto-monnaie ou des PDG d’entreprises qui ont promu l’utilisation et/ou discuté de l’achat de crypto-monnaies pour les bilans de leur entreprise.

« La meilleure façon de repérer un compte imposteur est d’évaluer les rendements que vous allez obtenir. Si une offre cryptographique semble trop belle pour être vraie, c’est le seul signal d’alarme dont vous avez besoin car cela peut être une tromperie », a déclaré Jha.

Clonage de sites Web

Cela peut être considéré comme l’arnaque la plus courante qui puisse avoir lieu. Cependant, une personne peut cesser d’être la proie de telles escroqueries grâce aux indications qui peuvent indiquer si le site Web est légitime ou non.

« S’il n’y a pas d’icône de verrouillage dans la barre d’URL, le site n’est pas sûr. Une autre chose à surveiller est, si un individu est détourné d’un site à un autre tout en effectuant des paiements. Le lien de redirection peut sembler être un site légitime ; Cependant, un examen attentif de l’URL révèle que l’URL bidon contient le chiffre zéro plutôt que la lettre « o ». En conséquence, s’assurer de saisir l’URL exacte dans le navigateur avec une double vérification devient extrêmement important », a déclaré Jha.

Escroqueries romantiques

Ces escroqueries exploitent les rencontres en ligne pour attirer les gens dans les escroqueries d’investissement en crypto-monnaie.

Jha a déclaré que pour éviter d’être victime d’une escroquerie amoureuse, il ne faut jamais envoyer d’argent, échanger ou investir sur la base des conseils d’une personne rencontrée sur Internet, et ne jamais parler de la situation financière avec des étrangers.

« Veiller à ne pas tomber dans le piège des individus qui prétendent avoir des possibilités d’investissement exclusives est très important car les escrocs tentent de passer à l’acte le plus rapidement possible. On peut être assuré d’une arnaque si un appelant, un intérêt amoureux, une organisation ou toute autre personne demande d’envoyer des cryptos dans leur portefeuille. De plus, il faut toujours éviter de divulguer des informations sensibles ou personnelles à des étrangers sur Internet », a déclaré Jha.

Il est également important d’être conscient et prudent avant d’investir dans des cryptos. Si quelque chose ne va pas ou ne va pas, faire confiance aux instincts peut également aider.

Comment vérifier si un projet crypto est authentique ou non ?

L’un des moyens les plus simples d’évaluer l’authenticité de tout projet de cryptographie est de jeter un œil à l’équipe principale derrière le projet. C’est quelque chose qui sera disponible sur le site officiel de ce projet.

« La plupart des projets authentiques énuméreraient les détails des membres de leur équipe principale et leurs profils LinkedIn. Bien que triviale, cette étape simple peut en effet empêcher de sauter sur un projet louche, en particulier avec le FOMO qui est généralement construit autour de tels projets aléatoires », a déclaré Edul Patel, PDG et co-fondateur de Mudrex, un investissement cryptographique mondial basé sur un algorithme. Plate-forme.

Patel a ajouté que la prochaine liste de contrôle pourrait passer du temps sur le site officiel du projet. Si le site Web ne parle que d’acheter leur jeton cryptographique et comment il gagnera 100 fois au cours des prochains jours, c’est un signal d’alarme certain.

Une autre liste de contrôle clé serait de passer par les canaux de médias sociaux du projet. Tous les projets de cryptographie sont actifs sur certaines plateformes de médias sociaux. Si le profil Twitter semble mort ou contient quelques messages au cours des derniers mois, cela devrait être un autre drapeau rouge, a-t-il ajouté.

Que faire si vous avez déjà été victime d’une arnaque crypto ?

À l’heure actuelle, il existe certaines organisations où l’on peut signaler si déjà été victime d’une arnaque. Patel a déclaré que le premier d’entre eux serait d’entrer en contact avec l’échange ou la plate-forme où l’arnaque s’est produite. La Securities and Exchange Commission des États-Unis serait une autre organisation où les investisseurs peuvent signaler les escroqueries.

En Inde, il n’y a pas de plateforme officielle pour se plaindre des escroqueries cryptographiques. Cependant, vous pouvez signaler aux échanges cryptographiques sur lesquels vous négociez ou investissez dans des crypto-monnaies.

Comment augmenter les chances de ne pas perdre d’argent en investissant dans la crypto ?

« L’une des étapes les plus importantes pour éviter de se faire arnaquer est de faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir. Bien que cela puisse être un peu une tâche pour certains, cela contribue grandement à éviter de se faire arnaquer dans l’écosystème crypto », a déclaré Patel.

Les données sur tous les projets de cryptographie sont disponibles gratuitement sur des sites Web tels que Coinmarketcap, Coingecko et Messari. Les investisseurs doivent essayer d’éviter les projets à très faible capitalisation boursière.

Il ne faut pas devenir la proie de sites Web similaires et ne pas partager les détails de son mot de passe de connexion par téléphone. L’authentification à deux facteurs activée par Google Authenticator ou les gestionnaires de mots de passe est une option sûre pour éviter les vols de mots de passe.

Les portefeuilles matériels sont plus sûrs que les portefeuilles chauds. Si vous comprenez les bases de la gestion des clés publiques et privées, passez aux portefeuilles matériels pour une meilleure sécurité de vos actifs numériques, a suggéré Chandra.

Patel a déclaré qu’un bon point de départ devrait être d’investir dans des pièces d’une capitalisation boursière supérieure à 100 millions de dollars, en plus de tous les contrôles de base.

