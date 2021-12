ESG et les émissions d’obligations vertes augmentent fortement en 2021 alors que les entreprises indiennes promeuvent des entreprises durables

Les concessionnaires ont déclaré que les entreprises obtenaient de meilleurs taux sur leurs instruments ESG plutôt que sur les instruments de collecte de fonds normaux. Bank of America a pris un engagement mondial de 1,5 milliard de dollars en matière de financement durable d’ici 2030, qui se concentrera sur la transition environnementale et le développement alignés sur l’objectif de développement durable des Nations Unies.

Par Manish M Suvarna

Les émissions d’obligations vertes et ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) ont fortement augmenté au cours de l’année civile 2021, les entreprises indiennes s’engageant dans des pratiques commerciales plus durables. Les entreprises indiennes ont levé près de 7 milliards de dollars via les obligations ESG et vertes en 2021, contre 1,4 milliard et 4 milliards de dollars en 2020 et 2019, respectivement.

Les concessionnaires ont déclaré que les entreprises obtenaient de meilleurs taux sur leurs instruments ESG plutôt que sur les instruments de collecte de fonds normaux. Bank of America a pris un engagement mondial de 1,5 milliard de dollars en matière de financement durable d’ici 2030, qui se concentrera sur la transition environnementale et le développement alignés sur l’objectif de développement durable des Nations Unies.

En 2021, JSW Hydro, Greenko, ReNew Power et Adani Green ont été de grands émetteurs d’obligations vertes. De même, Axis Bank AT1, Shriram Transport Finance, Adani Electricity Mumbai et Ultratech Cement figurent parmi les plus importantes levées de fonds par le biais d’obligations ESG.

« Au cours des dernières années, les entreprises indiennes sont devenues de plus en plus conscientes de leur empreinte carbone et de l’impact de leurs activités sur toutes les parties prenantes et souhaitent explorer les produits liés à l’ESG alors qu’elles s’engagent dans des pratiques commerciales plus durables », a déclaré Subhrajit Roy, Inde. chef, marchés mondiaux des capitaux, Bank of America.

La plupart des entreprises accèdent à la voie des obligations ESG ou vertes en raison de multiples facteurs, car elles sont de plus en plus conscientes de l’impact environnemental et des responsabilités sociales. Deuxièmement, l’attention des investisseurs s’est accrue sur ces instruments, ce qui a conduit à des offres plus fortes, à des carnets de commandes plus importants, à un levier de prix accru et à une base d’investisseurs de meilleure qualité. Selon les données, 1,3 billion de dollars ont été levés grâce à des prêts verts ou à l’offre de crédit depuis 2006, dont 1 billion de dollars depuis 2016 alors que les entreprises pratiquent des activités vertes.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que les émissions d’obligations ESG et vertes augmentent dans les années à venir alors que l’Inde a commencé à travailler sur la vision en cinq points énoncée par le Premier ministre Narendra Modi lors du sommet COP26. Bank of America s’attend à ce que la collecte de fonds par le biais de ces instruments par des entreprises indiennes atteigne 25 milliards de dollars entre 2022 et 2024.

« La pensée des investisseurs a évolué, passant de la conception des métriques ESG comme un ensemble de données tertiaires à leur considération comme une partie importante du modèle économique d’une entreprise. Ainsi, la gestion active de l’empreinte d’un portefeuille peut aider les prêteurs ou les investisseurs à réduire leur exposition aux entreprises susceptibles d’être confrontées à des risques juridiques et de réputation résultant de problèmes environnementaux, sociaux ou de gouvernance », a déclaré Roy.

