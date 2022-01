Esha Gupta testée positive au COVID-19

« Malgré les plus grandes précautions, j’ai été testé positif au Covid-19. J’ai suivi les protocoles et je me suis isolé et actuellement en quarantaine à domicile.

L’actrice Esha Gupta a déclaré dimanche qu’elle avait été testée positive pour COVID-19 et qu’elle était actuellement en quarantaine à domicile.

L’acteur de 36 ans s’est rendu sur Instagram Story et a partagé la mise à jour avec ses fans.

« Malgré les plus grandes précautions, j’ai été testé positif au Covid-19. J’ai suivi les protocoles et je me suis isolé et actuellement en quarantaine à domicile.

«Je suis sûr que je reviendrai plus fort et meilleur de cela. Veuillez rester en sécurité et masquez-vous! Prenez soin de vous et des autres. N’oubliez pas de #Mask Up, je vous aime tous », a écrit l’acteur de « Baadshaho ».

Gupta a été vu pour la dernière fois dans la série 2021 « Nakaab ».

Samedi, Mumbai a signalé 20 318 nouvelles infections à coronavirus et cinq décès. La ville compte maintenant plus d’un lakh de cas actifs.

