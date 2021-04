ESIC fournira des soins médicaux gratuits aux abonnés des installations de Covid

Les bénéficiaires de l’ESI peuvent également demander un traitement médical d’urgence ou non d’urgence à l’hôpital de rattachement directement sans lettre de référence. (Photo de fichier express)

La Société d’assurance publique des employés (ESIC) fournira gratuitement des soins médicaux à ses assurés et aux membres de leur famille dans ses 47 hôpitaux Covid-19 dédiés.

«Actuellement, 21 hôpitaux ESIC, gérés directement par l’ESIC, avec 3 676 lits d’isolement Covid, 229 lits d’USI et 163 lits de ventilation et 26 hôpitaux du programme ESI gérés par les gouvernements des États avec 2 023 lits fonctionnent comme des hôpitaux dédiés à Covid-19», a déclaré l’ESIC dans un déclaration.

Sur 151 hôpitaux, 103 hôpitaux ESI sont gérés par les États et le reste par les entreprises elles-mêmes. En septembre 2020, l’ESIC comptait 2,94 crores assurés.

La société a également déclaré que des instructions avaient été données à chacun des hôpitaux de l’ESIC pour fonctionner avec un minimum de 20% de sa capacité en lits en tant que lits Covid dédiés aux IP ESI, aux bénéficiaires, au personnel et aux retraités.

Les bénéficiaires de l’ESI peuvent également demander un traitement médical d’urgence ou non d’urgence à l’hôpital de rattachement directement sans lettre de référence. Dans le cas où les personnes assurées ou les membres de leur famille infectés par Covid-19 suivent un traitement dans une institution privée, le remboursement des dépenses peut être réclamé.

En outre, dans le cas où la personne assurée s’abstient de travailler pour avoir été infectée par Covid-19, elle peut demander des indemnités de maladie pour sa période d’abstention conformément à ses droits. Les indemnités de maladie sont versées à 70% du salaire journalier moyen pendant 91 jours.

