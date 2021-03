ESL Mobile Open se mondialise

Après une course réussie en Europe et en Amérique du Nord, ESL amène l’esport mobile sur la scène mondiale.

ESL, sans aucun doute la plus grande entreprise d’e-sport au monde, vient d’annoncer qu’elle lance sa série Mobile Open dans le monde entier. L’ESL Mobile englobera non seulement l’Amérique du Nord, l’Europe, mais aussi le Moyen-Orient-Afrique du Nord (MENA) et la région Asie-Pacifique. Ce qui en fait le premier tournoi véritablement mondial du circuit mobile. C’est un moment particulièrement opportun, compte tenu de la prochaine sortie mondiale de League of Legends: Wild Rift. Et cela montre une fois de plus qu’ESL a le doigt sur le pouls de l’industrie de l’esport.

En savoir plus sur le dernier écosystème mondial d’esports mobiles ▶ https://t.co/46PKZDcXus – ESL Mobile (@ESLMobile) 25 mars 2021

ESL toujours de nouveaux sentiers flamboyants

De Dota 2 à CS: GO, ESL a toujours joué un rôle important dans la construction et la croissance de la scène e-sport compétitive. Avec la popularité croissante du jeu mobile, il n’est pas surprenant de les voir entrer dans cet espace de manière audacieuse et révolutionnaire.

«Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de poursuivre cette approche pionnière et innovante dans le domaine de l’esport mobile», a déclaré Keven Rosenblatt; co-directeur général d’ESL Amérique du Nord et directeur général du mobile chez ESL Gaming. «Le jeu mobile a atteint une popularité sans précédent dans le monde entier et ESL est ravie de proposer aux joueurs et aux fans ce programme compétitif et très engageant.»

Le nouvel écosystème de l’e-sport mobile devrait offrir à des millions de joueurs la possibilité de jouer à certains des titres mobiles les plus populaires de manière compétitive. Ils ont établi des partenariats avec les meilleurs éditeurs et développeurs, notamment; Riot, Tencent, Gameloft et Supercell pour offrir aux joueurs et aux téléspectateurs une chance de tester leur courage dans le ESL Mobile Challenge.

Deux saisons complètes d’action

La saison mondiale débutera le 12 avril avec l’ESL Mobile Spring 2021. Chaque saison se composera de deux niveaux compétitifs, à commencer par l’ESL Mobile Open. Les joueurs de tous niveaux sont invités à concourir dans des titres comme PUBG Mobile, Wild Rift et Clash of Clans, pour n’en nommer que quelques-uns.

Et ils ne sont pas seulement en compétition pour le plaisir. Les joueurs se frayer un chemin à travers les deux phases de ladder, les joueurs peuvent gagner une chance à l’une des deux opportunités de jeu pour une place dans le tout nouveau ESL Mobile Challenge. Plus une chance de gagner une part de la cagnotte de 650 000 $ US.

Commencez en Open, devenez Pro

La structure de la série mobile ouverte vise à permettre aux joueurs amateurs et aux équipes de base de progresser dans l’écosystème compétitif. Ensuite, à l’ESL Mobile Challenge, les meilleurs joueurs du niveau Open de la compétition s’affronteront contre des équipes invitées d’une saison à une finale.

Alors que la première partie de la compétition sera jouée via un format en ligne, les finales sont actuellement prévues pour se dérouler lors de grands événements esports en direct à travers le monde.

Consultez la page Mobile dédiée d’ESL pour plus d’informations, y compris une liste complète des jeux mobiles et comment vous inscrire au Mobile Spring 2021.

Assistez à l’action en direct

La compétition pendant la phase du défi sera couverte par de nombreuses émissions en direct. Vous pouvez voir l’action sur les chaînes ESL Mobile Twitch et YouTube. Voici un aperçu des dates complètes de jeu:

12 avril – 6 mai 2021: Mobile Open Play (échelle n ° 1)

7 mai – 8 mai 2021: Week-end de Play-In Mobile Open (échelle n ° 1)

10 mai – 3 juin 2021: Jeu ouvert mobile (échelle n ° 2)

4 juin – 5 juin 2021: Week-end de Play-In Mobile Open (échelle n ° 2)

15 juin – 7 juillet 2021: Mobile Challenge Saison régulière

17 – 18 juillet et 22 – 23 juillet: Finales du défi mobile

C’est définitivement une période passionnante pour être un joueur mobile! Pour toutes les dernières nouvelles concernant l’ouverture d’ESL Mobile, assurez-vous de suivre leur Twitter.

