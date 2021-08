ESL One Fall Bootcamp Edition – Toutes les équipes et tous les formats

in

Ce sera certainement un excellent camp d’entraînement pour les équipes.

L’édition ESL One Fall Bootcamp mettra en vedette douze équipes en compétition pour un prize pool de 400 000 $. Le tournoi devrait avoir lieu du 21 au 24 août 2021. Le report de The International 10 pourrait laisser un grand vide dans les compétitions, mais le Fall Bootcamp aidera certainement la scène à se réjouir et donnera l’occasion aux équipes TI de s’entraîner.

Format

Le tournoi comprendra deux groupes de six équipes chacun pour les phases de groupes dans un seul format de tournoi à la ronde. Tous les matchs seront au meilleur des deux. Les deux meilleures équipes de chaque groupe passeront à la tranche supérieure des séries éliminatoires, tandis que les 3e et 4e équipes s’affronteront dans la tranche inférieure. Tous les matchs du groupe à double élimination seront au meilleur des trois, tandis que les grandes finales comprendront des matchs au meilleur des cinq.

Équipes participantes

ESL a récemment annoncé toutes les équipes participant au tournoi, notamment Alliance, Team Liquid, Team Spirit, T1, Thunder Predator, PSG.LGD, beastcoast, Virtus.pro, Tundra Esports et SG esports. Les équipes qui ont réussi à sortir des qualifications fermées incluent Team Empire et Creepwave.

Équipes à surveiller

Le tournoi ESL One sera composé d’une équipe en forme comme le PSG.LGD, qui a remporté l’AniMajor après avoir battu un puissant Evil Geniuses. LGD sont les favoris pour remporter la compétition. Cependant, il y a d’autres équipes à surveiller.

T1

T1 se battra dur après son incroyable parcours vers les demi-finales du Majeur de Kiev et ses performances positives dans le DPC cette année. L’équipe d’Asie du Sud-Est sera probablement la deuxième favorite en raison de son incroyable chimie d’équipe et de sa confiance croissante.

Liquide d’équipe

Team Liquid a obtenu des résultats décevants lors des récents tournois majeurs. Ils ont été éliminés contre Vici Gaming dans le Lower Bracket du Singapore Major et leur course dans l’AniMajor était limitée aux phases de groupe. C’est une excellente occasion pour l’équipe de rebondir dans l’action.

Virtus.pro

VP a été bon dans les saisons DPC mais n’a pas pu performer dans les tournois majeurs. Perdant contre Thunder Predator dans le LB du Major de Singapour et confronté au même sort lors de la prochaine compétition majeure, VP a des affaires inachevées. Ce tournoi sera une excellente occasion pour eux de s’entraîner avant de plonger dans The International 10.

Alliance

Alliance a eu un sacré remaniement dans son équipe au cours de la dernière année. Ils ont également eu un court passage avec Peter “ppd” Dager comme entraîneur cette année. Cependant, si l’équipe reste sur place, Gustav “s4” Magnusson les mènera dans la compétition. Alliance n’a rien à perdre dans le tournoi, mais ils ont beaucoup à prouver à leurs fans et à eux-mêmes. Ils ont montré de brillantes performances au cours des deux saisons du Dota Pro Circuit, mais ont en quelque sorte échoué dans les Majors. Alliance a de bonnes chances de bien faire les choses avec ESL One Fall.

Outre les équipes ci-dessus, Team Spirit et Thunder Predator auront également envie de tenter leur chance dans le tournoi. Les deux ont un grand potentiel et pourraient s’avérer être une équipe solide dans leurs meilleurs jours.