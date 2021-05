Esmé Bianco poursuit Marilyn Manson en Californie pour viol et torture – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La star de “Game of Thrones”, Esmé Bianco, a poursuivi vendredi la musicienne Marilyn Manson pour viol, abus sexuels et torture.

Selon des documents déposés devant un tribunal californien, Bianco a été invité à deux reprises à Los Angeles par Manson, de son vrai nom Brian Warner, avec la promesse de travailler mais ne l’a soumise sans consentement qu’à des actes de violence sexuelle comprenant des coupures, des coups de fouet et des chocs. électrique

Warner a violé Bianco vers mai 2011. Warner a commis des actes sexuels avec Bianco alors qu’elle était inconsciente ou incapable de consentir et l’a également soumise à des violences sexuelles à plusieurs reprises », indique le procès.

Dans une déclaration à l’., l’avocat de Manson, Howard King, a qualifié ces affirmations de “prouvées fausses” et a accusé Bianco et son avocat d’avoir fait “des réclamations financières scandaleuses fondées sur une conduite qui n’a tout simplement jamais eu lieu”.

Nous contesterons vigoureusement ces allégations devant les tribunaux et nous sommes convaincus que nous réussirons », a ajouté King.

Fouet “utilisé par les nazis”

En février, la police de Los Angeles a confirmé qu’elle enquêtait sur Manson pour des allégations de violence domestique entre 2009 et 2011. Les dates et lieux de cette enquête coïncident avec ceux de la plainte de Bianco.

Evan Rachel Wood, vedette de la série “Westworld”, l’a également accusé d’années d’abus depuis qu’elle était adolescente. Manson a qualifié cette plainte d ‘”horrible distorsion de la réalité” dans un post Instagram.

Bianco, qui était un fan de Manson dans son adolescence, est apparu dans 14 épisodes de la série à succès “Game of Thrones” entre 2011 et 2013, dans lequel il a dépeint la prostituée Rose.

L’actrice britannique de 38 ans a publié vendredi un communiqué dans lequel elle a déclaré qu’elle avait élevé la voix pour empêcher Manson de “continuer à détruire plus de vies” et a exhorté les autres victimes à le dénoncer.

Selon le procès, elle lui a rendu visite pour la première fois à Los Angeles en 2009 pour ce qu’elle croyait être le tournage d’un clip vidéo.

Pendant quatre jours, elle aurait été forcée de porter de la lingerie, privée de sommeil et aurait reçu de la drogue et de l’alcool sans nourriture. Elle a dit qu’elle avait également été “physiquement battue par Warner” avec un fouet qu’elle a dit “a été utilisé par les nazis”.

Un an plus tard, il lui a rendu visite à Londres et ils ont entamé une relation consensuelle, selon les documents.

En 2011, Bianco a déménagé à Los Angeles et s’est vu proposer de jouer avec Manson dans un film intitulé “Phantasmagoria” avant de passer deux mois et demi de “maltraitance permanente” et avec la menace de saper le traitement de son visa.

Manson, qui a longtemps cultivé une image controversée avec son maquillage fantomatique et son nom de scène évoquant le tueur en série Charles Manson, s’est séparé de son ancien manager Tony Ciulla, ainsi que du label Loma Vista Recordings et de l’agence de disques. Hollywood CAA depuis le des allégations ont été rendues publiques.

