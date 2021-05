Esmé Bianco poursuit Marilyn Manson pour agression sexuelle et trafic sexuel ⋆ .

30 avril 2021 / Publié par: Emily

En février, plus d’une douzaine de femmes se sont manifestées et accusées Marilyn Manson de tout un tas de choses terribles, y compris la violence physique, la violence mentale, la violence sexuelle… tous les abus, vraiment. Guy est (prétendument… un coup d’œil) un vrai morceau de merde, et son label, son agence artistique et ses émissions de télévision l’ont tous laissé tomber. Evan Rachel Wood a été le premier à appeler publiquement Marilyn et l’actrice de Game of Thrones Esmé Bianco emboîté le pas quelques semaines plus tard. Elle a donné une interview approfondie au magazine New York et a déclaré que Marilyn était un monstre abusif qui lui a laissé des cicatrices physiques et le SSPT. Maintenant, Esmé poursuit Marilyn et son ancien manager, Tony Ciulla, pour agression sexuelle, violence sexuelle et trafic sexuel.

Esmé dit que Marilyn l’a violée et battue sexuellement. Elle a déposé la plainte aujourd’hui devant le tribunal de district des États-Unis pour le district central de Californie, et il s’agit de la première action en justice intentée contre Marilyn depuis que toutes les allégations ont fait surface plus tôt cette année. Dans la plainte d’Esmé, elle affirme que Marilyn l’a agressée et battue sexuellement. Elle dit également que Marilyn, Tony et la société de gestion de Tony ont violé les lois sur la traite des êtres humains lorsqu’ils l’ont emmenée de Londres à Los Angeles en 2009 sous le prétexte qu’elle jouerait dans un clip et un film.

Esmé a parlé de cet incident dans son interview à New York. Elle est arrivée prête à filmer un clip vidéo et «a passé les trois jours suivants en lingerie, à peine à dormir ou à manger, Manson servant de la cocaïne plutôt que de la nourriture». Elle a décrit comment il est devenu violent, l’a attachée avec des câbles, l’a fouettée avec un fouet et a utilisé un jouet sexuel électrique sur ses blessures pour la torturer (Evan a dit que cela avait également été utilisé sur elle). Le clip n’est jamais sorti. Plus tard dans leur relation, il a promis de l’aider avec son visa américain, alors elle a emménagé dans sa maison à Los Angeles. Le procès dit (via Rolling Stone):

“Il a promis des opportunités de travail qui ne sont jamais apparues en s’insérant dans son processus de visa”, indique la plainte. Il a continué sa fraude, allègue-t-elle, quand il «[directed] Mme Bianco rédigera des documents pour confirmer qu’elle jouerait dans son prochain film. En outre, le dossier ajoute: «En s’insérant dans le processus de demande de visa de Mme Bianco, M. Warner a pu contrôler Mme Bianco en menaçant de retirer son soutien si elle lui déplaisait.» À un moment donné, affirme-t-elle, il l’a empêchée de s’échapper en l’enfermant dans une chambre.

Esmé dit également que Marilyn l’a forcée à effectuer un «travail non rémunéré», ce qui enfreint les lois américaines sur la traite des êtres humains. Cela comprenait le service et la préparation de la nourriture, le nettoyage, la preuve de voix de sauvegarde non créditées pour sa musique, et… euh… «être offert à ses invités et à ses camarades de groupe pour« donner une fessée »»:

“M. Warner a laissé entendre que parce qu’il avait amené Mme Bianco aux États-Unis et lui avait fourni un logement, elle lui devait du travail et de l’intimité sexuelle.

Le procès dit également que Marilyn aurait violé Esmé en 2011:

“M. Warner a utilisé de la drogue, de la force et des menaces de force pour contraindre à plusieurs reprises des actes sexuels de Mme Bianco », indique le procès. “M. Warner a violé Mme Bianco en mai 2011 ou vers cette date. » Il poursuit en affirmant que Warner a «commis des actes sexuels» avec Bianco à des moments où elle était inconsciente ou incapable de consentir, et énumère les façons dont elle prétend qu’il l’a sexuellement battue: «Ces actes comprennent la fessée, la morsure, la coupure et le fouet de Mme. Les fesses, les seins et les organes génitaux de Bianco pour la satisfaction sexuelle de M. Warner – le tout sans le consentement du demandeur.

Il y a beaucoup d’autres allégations, y compris comment Marilyn l’a pourchassée avec une hache, lui a coupé le corps pendant des rapports sexuels avec un couteau nazi, ne l’a pas laissée quitter sa maison, etc. Et ce n’est qu’après avoir vécu avec lui pendant deux ans et demi. mois! Elle s’est finalement échappée pendant qu’elle dormait. Vous pouvez lire l’ensemble du costume et les terribles détails chez Rolling Stone.

Le procès détaille ensuite comment l’ex-manager Tony a permis les abus de Marilyn, et comment lui et son équipe de direction avaient «un intérêt direct à soutenir ses tendances violentes pour encourager la création de son« art ».» Esmé dit que cela les rend complices.

Esmé a fait une déclaration à Rolling Stone au sujet de son procès. Elle a noté son rôle dans le Phoenix Act (également défendu par Evan), une loi californienne qui donne plus de droits aux survivants de violence conjugale:

«Comme des millions de survivants comme moi le savent douloureusement, notre système juridique est loin d’être parfait», dit Bianco. «C’est pourquoi j’ai co-créé la Loi Phénix, une loi qui donne un temps de guérison supplémentaire précieux à des milliers de survivants de violence domestique. Mais tandis que je me bats pour un système juridique plus juste, je fais également valoir mon droit d’exiger que mon agresseur soit tenu responsable, en utilisant tous les moyens qui s’offrent à moi. «Pendant trop longtemps, mon agresseur a été laissé sans contrôle, grâce à l’argent, à la célébrité et à une industrie qui a fermé les yeux», ajoute-t-elle. «Malgré les nombreuses femmes courageuses qui se sont prononcées contre Marilyn Manson, d’innombrables survivants restent réduits au silence et certaines de leurs voix ne seront jamais entendues. J’espère qu’en élevant le mien, j’aiderai à empêcher Brian Warner de briser plus de vies et à donner aux autres victimes les moyens de demander leur propre petite mesure de justice. En plus de ses allégations d’abus sexuels, elle affirme que Warner l’a contrôlée en lui donnant de la drogue et en la privant de nourriture et de sommeil. C’était, dit le costume, “afin de l’affaiblir physiquement et mentalement et de diminuer sa capacité à le refuser.”

Esmé demande des dommages-intérêts non spécifiés pour les abus qu’elle dit avoir subis. Rolling Stone a contacté Marilyn Manson et son ex-manager Tony pour obtenir des commentaires, mais ils n’ont pas répondu. Mais quand d’autres accusations ont été prononcées il y a quelques mois, Marilyn a nié, nié, nié, donc je pense qu’il va le retirer à nouveau.

Quoi qu’il arrive devant les tribunaux, Esmé intenter une véritable action en justice contre Marilyn est un geste extraordinairement courageux. Et même si elle a joué une travailleuse du sexe qui est torturée et tuée sur Game of Thrones (oui, elle est consciente des similitudes), maintenant elle nous sert méchante Mother of Dragons. Brûlez les tous!

Photos: Wenn.com