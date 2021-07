Esmeralda Falcón, première boxeuse mexicaine de l’histoire des Jeux Olympiques

Esmeralda Falcon Reyes avoir le Place olympique dans la catégorie 60 kg femmes boxe, deviendra le première femme qui représente Le Mexique dans ce sport aux Jeux Olympiques.

Dans interview pour As México, Esmeralda nous a raconté comment ils lui ont annoncé la nouvelle, “J’ai ressenti beaucoup d’émotion, beaucoup de joieMais il y avait ce sentiment que je ne pouvais toujours pas y croire. Quand j’ai vu l’actualité sur les réseaux sociaux je n’ai pas pu me contenir et j’ai pleuré parce que c’est d’avoir pu réaliser un rêve. Contreras m’a parlé, Il m’a dit qu’il avait déjà la première place confirmée et qu’elle avait été la mienne”.

Le “Pantera” a remporté le médaille de bronze aux Jeux panaméricains de Lima 2019 Oui or dans les Jeux sportifs d’Amérique centrale et des Caraïbes Barranquilla 2018Elle sait que ce triomphe est pour elle mais surtout pour la boxe féminine. « Le début d’une transition, si avec la médaille du Centre je J’ai senti que nous avons ouvert des portes et que nous avons dépassé les limites de notre discipline en obtenant une qualification pour les Jeux Olympiques, crie et dit que nous avons la même capacité de boxer que les hommes, que nous avons le droit d’avoir des chances égales, que nous sommes capables de faire ce que nos esprits pensent ».

Falcón se souvient de la première fois où il a visité les installations du Comité olympique mexicain et a vu le mur olympique « J’ai dit à mon entraîneur : que dois-je faire pour que mon nom soit ici. Eh bien, vous devez aller à une olympiade. Et comment je fais ça?. Eh bien, vous devez faire un processus, je lui ai dit, je vais le faire et mon nom va être ici ».

Le Le chemin du champion d’Amérique centrale n’a pas été facile, a commencé la boxe tardivement à l’âge de 18 années et personne ne voulait la former parce qu’elle était une femme, jusqu’à ce qu’elle trouve Bureau du maire de Xochimilco à Raúl Martínez.

émeraude j’étudiais j’agirais et pour le travail intense passé à l’éducation physique mais il n’a pas arrêté d’étudier. Certains figurines de boxe Ceux qu’il admire sont : Mariana “Barby” Juárez, Laila Ali, Jackie Nava, Ana María Torres, Óscar Valdez et Martín Escamilla, ce dernier lui a appris à respecter la boxe.

Le prochain concurrent à Tokyo 2020 dit quelque chose à Saúl « Canelo » lvarez « Que je vais me donner de la même manière qu’eux. Quelque chose que j’admire beaucoup chez Canelo, c’est qu’il est une personne disciplinéeC’est un boxeur dont chaque combat nous apprend qu’il se forge et qu’il acquiert de nouvelles ressources. Ce que j’aime c’est qu’il a brisé le stéréotype du boxeur. Tout le monde a un boxeur dans le concept qu’il n’étudie pas, qu’il vit de la boxe, qu’il en dépend. En tant que boxeurs, bien sûr, nous pouvons étudier, nous avons la capacité, nous ne pouvons pas nous consacrer uniquement à lancer des coups de poing ».

Faucon d’Esmeralda cherchera à démontrer à Tokyo 2020 qu’être une femme, il fait de la boxe parce qu’il peut et pourquoi il veut, “Tu me dis Tokyo et je dis, je dois me battre pour la médaille”

Enfin, il nous a parlé de son tatouage, une panthère, “Je l’ai tatoué parce que c’est mon père qui m’a donné Esmer “La Pantera” Falcón. Mon père m’a dit que les panthères sont intelligentes, silencieuses, et à chaque fois que tu te bats, tu regardes ton adversaire, tu es accroupi en essayant “

Le Le 27 juillet sera le début des combats préliminaires dans la catégorie 60 kg à Tokyo 2020