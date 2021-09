Espabox remet ses prix Ignacio Ara à Sigués

Le site spécialisé dans la boxe ‘Espabox’ remet ses prix Ignacio Ara ce samedi 2 octobre. Ces lauréats récompensent le meilleur boxeur de l’année, qui a choisi le médium dans son magazine annuel depuis 1994. En 2020, c’était la première éditionn.m. Pour cette raison, la publication tente dans ces premières années de « rattraper » en termes de livraison de statuettes avec la figure du mythique Ignacio Ara.

En 2020, Abigail Medina, Juli Giner, Gabriel Campillo, Karim Quibir et Jorge Sendra ont reçu leurs récompenses. Cette année, c’est au tour de JAvier Castillejo (qui était le meilleur pour la publication en 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 et 2007), Kiko Martinez (2011, 2012, 2013 et 2014), Sergio Garcia (2019 et 2020), José Luis Navarro (1996) et Oscar García Cano (1997).

L’événement aura lieu à Sigués (Saragosse), ville natale d’Ara. En plus du prix masculin, ‘Espabox’ également tIl prévoit de remettre le trophée María Jesús Rosa pour le meilleur boxeur espagnol de l’année.