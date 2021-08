Espace aérien au-dessus de l’Afghanistan fermé ; L’Inde maintient les avions commerciaux et militaires prêts pour l’évacuation

Une horde de personnes se précipite vers le terminal de l’aéroport de Kaboul, après que les insurgés talibans ont pris le contrôle du palais présidentiel à Kaboul, le 16 août. (Photo .)

Le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec d’autres ministères, devrait planifier l’évacuation des citoyens indiens d’Afghanistan. Bien que l’espace aérien au-dessus de l’Afghanistan soit fermé et que tous les vols internationaux soient détournés.

Des citoyens indiens toujours à Kaboul

Le gouvernement indien et la mission indienne dans ce pays avaient émis un avis exhortant tous à partir lorsque les vols étaient en service. Aujourd’hui, selon les rapports, il y a des centaines d’Indiens coincés dans ce pays. « Comment évacuer les personnes bloquées là-bas est toujours en cours de planification. Il n’y a pas de chaos total », a admis un haut responsable qui a souhaité garder l’anonymat.

Vol Air India et IAF en attente ?

Les vols d’AI sont en attente et la situation dans ce pays est surveillée. Selon les informations, l’Indian Air Force (IAF) a été chargée de garder l’un de ses avions de transport prêt à être déployé pour ramener ceux qui y sont coincés.

Comme ce fut le cas lors du rapatriement des Indiens pendant le confinement global, l’évacuation sera initiée par la MEA.

Tard dimanche soir (15 août 2021), plusieurs Indiens ainsi que des citoyens afghans sont montés à bord d’un vol d’Air India. Cependant, la situation à Kaboul le 16 août a contraint les vols internationaux à éviter l’espace aérien de ce pays.

Selon des sources, « l’espace aérien au-dessus de l’Afghanistan aurait été fermé à tous les vols. Cela inclut leur survol. En fait, il y a des rapports selon lesquels des vols d’Air India en provenance des États-Unis ont été détournés vers Mascate et, après le ravitaillement, voleront vers l’Inde.

Toutes les autres missions diplomatiques se précipitent pour évacuer leurs fonctionnaires et leur personnel.

Comme cela a été signalé plus tôt, la semaine dernière, l’Inde avait évacué ses diplomates et son personnel de son consulat à Mazar-e-Sharif. La décision de les évacuer de là a été prise en raison de l’escalade de la violence des talibans autour de la capitale de la province de Balkh.

Situation en Afghanistan

Les médias sociaux regorgent d’images d’Afghans abattus à l’aéroport alors qu’ils tentaient à nouveau d’échapper à la vie sous les talibans.

Malgré le fait que des milliers de milliards de dollars aient été dépensés par les forces dirigées par les États-Unis en Afghanistan pendant deux décennies, les talibans sont revenus au pouvoir et ont établi un régime islamiste dans ce pays.

L’ancien président Ashraf Ghani qui a fui le pays dimanche alors que les talibans se tenaient aux portes de Kaboul est en route pour les États-Unis avec l’ancienne NSA. Plusieurs anciens responsables afghans ont tenté de fuir vers le Tadjikistan, mais leurs vols n’ont pas été autorisés à y atterrir, selon des informations.

« Ils nous ont tous vendus », a déclaré un Afghan qui craignait pour la vie de sa famille et de ses amis.

Depuis hier soir, des tirs sporadiques ont été signalés à Kaboul. Des prisonniers ont été libérés de la prison centrale de Pul-i-Charkhi. Des pillages ont été signalés car tous les postes de police ont été libérés. Les talibés, selon des sources, ont envoyé leurs représentants dans chaque maison et établissement commercial, y compris les banques, leur demandant de remettre toutes les armes qu’ils ont en leur possession au siège du PD le plus proche. Tous les marchés de légumes et épiceries sont fermés. On craint que les services d’intérêt ne soient fermés et que l’accès aux téléphones portables soit restreint.

Réaction internationale sur la situation en Afghanistan

Etats-Unis

Au cours des prochaines 48 heures, les États-Unis prévoient d’étendre leur présence de sécurité à environ 6 000 soldats dont la mission principale est de prendre en charge le contrôle du trafic aérien et d’accélérer l’évacuation de milliers de leurs citoyens.

Selon une déclaration conjointe officielle publiée par le Département d’État et de la Défense des États-Unis, « Au cours des prochains jours, les États-Unis transféreront le personnel local de la mission américaine à Kaboul et leurs familles. Et plusieurs milliers de citoyens américains résidant en Afghanistan ainsi que d’autres ressortissants afghans particulièrement vulnérables.

La déclaration qui a été publiée hier soir (dimanche 15 août 2021), parle des mesures prises par les forces américaines pour sécuriser l’aéroport international Hamid Karzai, ce qui contribuera au départ en toute sécurité du personnel américain et allié par des moyens militaires et vols civils.

Au cours des deux dernières semaines, environ 2000 Afghans sont arrivés aux États-Unis avec des visas d’immigrant spéciaux et il est prévu d’évacuer des milliers d’autres Afghans éligibles pour le visa spécial.

“Des emplacements supplémentaires sont en cours d’identification pour ceux qui n’ont pas encore été contrôlés, indique le communiqué et les personnes qui ont passé le contrôle de sécurité sont envoyées aux États-Unis”, indique le communiqué.

Russie:

Selon les agences de presse russes, le responsable du ministère des Affaires étrangères Zamir Kabulov a déclaré : « Il n’est pas prévu d’évacuer l’ambassade à Kaboul car les talibans ont donné des garanties de sécurité à la Russie pour ses missions ».

Alors que les talibans achèvent leur prise de contrôle de l’Afghanistan, « nous travaillons avec d’autres pays pour organiser une réunion d’urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation là-bas ».

Le Pakistan a décidé de ne pas y fermer son ambassade.

