Espace de bureau avec une touche active: le fondateur du détaillant de plein air de Seattle Evo a de grands projets pour un nouveau campus

Le campus d’Evolution Projects à Seattle comprendra deux nouveaux immeubles de bureaux sur un bloc avec un magasin Evo, deux restaurants, un skatepark intérieur et une salle d’escalade. (Image des projets d’évolution)

À une époque d’incertitude accrue quant à l’avenir du travail et des espaces de bureau physiques, le fondateur et PDG du détaillant de plein air de Seattle Evo double ce qu’il faudrait pour attirer les gens.

Bryce Phillips et Ira Gerlich, partenaire d’Evolution Projects, ont finalisé l’achat pour 17,5 millions de dollars d’une parcelle de terrain dans le quartier Fremont de la ville qui leur donne le contrôle d’un bloc entier et ouvre la voie au Campus Seattle, un développement à usage mixte qui combinera des immeubles de bureaux avec commerces, restaurants et équipements de sports d’action.

Le plan est en préparation depuis 10 ans pour Phillips, qui a lancé Evo dans son garage il y a 20 ans, à quelques pâtés de maisons du campus de Seattle au 3500 Stone Way N. Le détaillant, spécialisé dans la vente en ligne et en brique et mortier ventes d’équipements de sports d’action pour les cyclistes, les skieurs, les snowboarders, les surfeurs et plus encore, a déplacé son magasin phare dans un ancien entrepôt sur le bloc en 2013.

« Fremont Collective » d’Evolutions présente déjà ce magasin Evo; les restaurants The Whale Wins et Joule ; le skatepark couvert All Together ; et la salle d’escalade du Seattle Bouldering Project. Campus Seattle ajoutera 230 000 pieds carrés d’espace de bureau dans deux bâtiments, le premier étant le 35 Stone et un autre à l’angle sud-est du bloc baptisé 35 Interlake.

Phillips a déclaré à . que le projet démarrera lorsqu’ils trouveront le bon locataire dans un quartier qui dispose déjà d’une forte présence technologique avec Google, Tableau et d’autres bureaux à proximité. Il est convaincu que l’attrait de ce qui se trouve déjà autour des futurs bâtiments attirera la bonne entreprise, même si des styles de travail à distance et hybrides ont pris racine pendant la pandémie de COVID-19.

« Nous croyons fondamentalement qu’il n’y a pas de remplacement pour rassembler les gens », a déclaré Phillips. « Nous pensons que dans ce nouveau monde, nous sommes dans une position très unique, car nous avons passé 10 ans à créer un centre de gravité axé sur la santé, le bien-être et un mode de vie actif. »

Le PDG et fondateur d’Evo, Bryce Phillips, avec son fils au All Together Skatepark à Seattle. (Photo avec l’aimable autorisation de Bryce Phillips)

Les entreprises qui recherchent toujours un espace physique pour leurs employés à Seattle – maintenant ou plus tard – ont de nombreuses options pour de nouveaux bâtiments brillants, a déclaré Phillips. Mais il pense que la culture du Campus Seattle et l’offre d’une expérience collective dans un bloc carré seront un différenciateur essentiel.

Evo a récemment achevé son propre nouveau siège social, non loin de là à Fremont au 401 N. 36th St. Mais la société n’a jamais pleinement réalisé les avantages car le site a été achevé juste avant la pandémie. Evo emploie environ 120 personnes au siège et 600 au total. Elle exploite un centre de distribution à Sumner, Wash.

Et bien que la pandémie ait pu perturber les lieux de travail des gens, cela a été une aubaine pour les affaires d’Evo car de plus en plus de personnes ont afflué vers des activités près de chez elles et ont acheté le matériel nécessaire pour le faire.

« Nous nous sommes tout trompés, à la fois dans l’immobilier et dans le commerce de détail, nous pensions que tout allait être malmené », a déclaré Phillips.

Après avoir prévu en mars 2020 une baisse de 10 à 15 %, Evo a fini par croître de 45 % l’année dernière et envisage une autre 10 % cette année. Le détaillant franchira 200 millions de dollars de revenus cette année après avoir atteint 88 millions de dollars il y a à peine trois ans.

Les entreprises et bâtiments existants sur le bloc de Fremont qui deviendra Campus Seattle. (Photo du grenier Van Swearingen)

L’activité d’Evo est répartie à environ 80/20 entre le commerce électronique et les magasins. Alors que les vents favorables de COVID stimulent les ventes pour les deux, Phillips est optimiste quant à la présence physique continue de la marque. Evo exploite neuf magasins à Seattle, Portland, Denver, Salt Lake City et Whistler, en Colombie-Britannique, et Phillips a déclaré qu’ils étaient devenus « dingues » pendant COVID.

« J’ai toujours beaucoup aimé les magasins, dit-il. « Les gens me demandaient à l’époque : « Pourquoi voudriez-vous ouvrir un magasin ? » Notre [original] magasin à Fremont? Les gens se moquaient de moi comme : ‘Qu’est-ce que tu fais ici ? Non seulement la vente au détail de briques et de mortier a disparu, mais c’est un endroit terrible pour la vente au détail.’”

Il a déclaré que la quantité de trafic que la présence Web d’Evo génère vers les magasins est incroyable, et vice versa. Et maintenant, avec des skateparks, des logements, des bureaux et plus encore, Evolution construit un écosystème d’entreprises plus grand et plus complémentaire autour de son activité principale, qui a toujours été la vente au détail.

La société a étendu son activité hôtelière avec l’achat en octobre du Journeyman Lodge, à 32 km au sud de Whistler Village en Colombie-Britannique. Campus Seattle suit un projet similaire à Salt Lake City qui ouvrira la semaine prochaine et mettra en vedette le premier evoHotel ainsi qu’un autre Emplacement du projet Bouldering et All Together Skatepark sur 100 000 pieds carrés d’espace d’entrepôt unique.

Evolution Projects a également été occupé à une heure à l’est de Seattle, développant des maisons et des commerces de détail à Snoqualmie Pass. La caserne de pompiers qui ouvrira bientôt ses portes transformera un autre bâtiment « laissé pour mort », comme l’a dit Phillips, en un nouveau centre pour la communauté du domaine skiable, avec un espace de co-working, un café et, bien sûr, un Evo le magasin.

En ce qui concerne les concurrents de la vente au détail, Amazon vend des produits similaires, mais Phillips pense qu’Evo a en fait gagné des parts de marché parce qu’Amazon a vidé une grande partie de la concurrence au milieu. REI est plus « gratuit que compétitif », a-t-il déclaré, et Backcountry.com est probablement le plus grand rival d’Evo.

« C’est un peu fou, compte tenu de l’ampleur du marché adressable, qu’il n’y ait vraiment pas beaucoup de gens sur le terrain, franchement », a déclaré Phillips. « Je suppose que parce que le commerce électronique est difficile, la vente au détail est difficile, les marges sont difficiles, les opérations sont difficiles. »

Phillips a toujours été attiré par la création d’un lieu qui active une communauté et rassemble les gens au-delà de toute transaction. Dix ans après avoir eu une vision pour le bloc de Seattle que son entreprise détient désormais entièrement, il a hâte de brancher les dernières grandes pièces du puzzle.

« Nous voyons cela non pas comme un projet mais comme une plate-forme », a déclaré Phillips à propos de l’effort du Campus et de donner vie à l’expérience de marque active d’Evo avec un mélange d’utilisations. « Nous ne devons pas tous les posséder, nous ne devons pas tous les exploiter, mais nous voulons les conserver et vraiment rassembler un mélange incroyable de concepts en un seul endroit.

« Il n’y a rien de tel au monde. »