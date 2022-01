Espace d’emprunt supplémentaire pour les États probablement au cours de l’exercice 23 également

Comme au cours des deux années précédentes, une partie de l’espace d’emprunt supplémentaire pour les États dépendra de leur performance selon certains critères tels que les dépenses d’investissement et les réformes du secteur de l’électricité.

Pour la troisième année consécutive, le Centre fixera probablement la limite d’emprunt net des États à un niveau supérieur à celui prescrit dans le cadre de responsabilité budgétaire au cours de l’exercice 23, compte tenu de leurs engagements de dépenses plus élevés dans un contexte de rattrapage des revenus inférieur au potentiel. Mais l’espace d’emprunt supplémentaire à accorder au prochain exercice sera relativement moindre, car le Centre s’inquiète d’une plus grande marge de manœuvre poussant la dette des États à un niveau précaire.

La dette globale des États a atteint un sommet en 15 ans de 31,1 % du PIB au cours de l’exercice 21.

Pour l’exercice 23, le plafond d’emprunt net des États pourrait être fixé à 3,5-4 % du produit intérieur brut (PIB), selon des sources officielles. Comme au cours des deux années précédentes, une partie de l’espace d’emprunt supplémentaire pour les États dépendra de leur performance selon certains critères tels que les dépenses d’investissement et les réformes du secteur de l’électricité.

Au cours des exercices 21 et 22, le Centre avait lié des emprunts nets supplémentaires sur le marché de 1 % du PIB chacun sur 5 % et 4,5 % du PIB aux performances des États liées aux réformes. L’objectif était d’aider les États à combler le déficit de ressources dû à l’impact négatif du Covid-19 sur leurs revenus ainsi qu’à améliorer la qualité des dépenses. Pour l’exercice 22, 50 points de base du plafond d’emprunt de 4 % du PIB étaient liés à la réalisation des objectifs d’investissement tandis qu’une fenêtre distincte de 50 points de base a été accordée aux États pour améliorer la gouvernance d’entreprise des sociétés de distribution d’électricité et réduire le vol dans l’alimentation électrique.

Afin d’éviter une baisse soudaine de la disponibilité des ressources pour les États, une limite conditionnelle similaire de 0,5 à 1 % du PIB pourrait être réservée aux États au cours de l’exercice 23 ainsi que pour maintenir le rythme des dépenses d’investissement et des réformes du secteur de l’électricité.

Cependant, de nombreux États ont exhorté le Centre à donner la flexibilité aux États de planifier les dépenses en leur accordant une limite d’emprunt inconditionnelle. Lors de la réunion prébudgétaire avec le ministre des Finances de l’Union le 30 décembre, le Tamil Nadu a demandé une limite d’emprunt inconditionnelle de 5 % tandis que le Bengale occidental a demandé 4 %. « L’imposition de telles conditions affecte négativement les finances de l’État et son modèle de dépenses », a déclaré le ministre des Finances du Tamil Nadu, Palanivel Thiaga Rajan.

Cependant, le Centre pourrait conserver les conditions, ce qui, selon un responsable du gouvernement de l’Union, a contribué à améliorer la qualité des dépenses.

Pour rappel, contre 5% de limite disponible pour les Etats, le total des autorisations d’emprunt accordées aux Etats pour l’exercice 21 (conditionnel et inconditionnel) était de 4,5% du PDSF initialement estimé. Pas moins de 23 États ont utilisé des emprunts supplémentaires de Rs 1,06 lakh crore liés aux réformes de l’année, y compris des mesures pour améliorer la facilité de faire des affaires, la collecte de l’impôt foncier et des frais par les organismes locaux urbains et les réformes du secteur de l’électricité.

Au cours de l’exercice 22, onze États ont jusqu’à présent été autorisés à emprunter un crore de Rs 15 721 supplémentaire pour atteindre l’objectif de dépenses en capital qui leur avait été fixé au premier trimestre de l’exercice 22. Les données recueillies par FE de 16 États ont montré que ces États ont signalé un investissement combiné de Rs 1,5 lakh crore en avril-octobre de l’exercice 22, en hausse de 70 % par rapport à l’année précédente, contre une baisse de 34 % au cours de la période correspondante de l’exercice 21.

«Nous supposons que le Centre suivra la recommandation de la commission des finances d’une limite d’emprunt normale de 3,5% pour l’exercice 23. Cependant, il est possible que sur 3,5%, 0,5% soient conservés pour les dépenses d’investissement », a déclaré l’économiste en chef de l’Icra, Aditi Nayar. Elle a déclaré que les États pourraient être confrontés à une pénurie de ressources au cours de l’exercice 23 en raison de la réduction probable du plafond d’emprunt et de la non-disponibilité de la compensation garantie de la taxe sur les produits et services (TPS) après le premier trimestre de l’exercice 23.

À l’exception des exercices 10, 16 et 17, les États ont maintenu leur déficit budgétaire brut combiné en dessous du plafond de responsabilité budgétaire et de gestion budgétaire (FRBM) de 3 % du PIB jusqu’à l’exercice 20. Le dépassement du déficit au cours de l’exercice 10 était dû à la réponse à la crise financière mondiale, tandis que la mise en œuvre d’Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) était responsable d’un déficit plus élevé au cours des exercices 16 et 17. Au cours de l’exercice 21, le déficit budgétaire combiné des États s’est élevé à 4,2 % contre une estimation budgétaire de 3,2 % et est estimé à 3,7 % au cours de l’exercice 22.

Il a été observé que de nombreux États préfèrent emprunter moins (Odisha n’a pas emprunté du tout jusqu’à présent au cours de l’exercice 22) et essaient de revenir à leur modèle d’emprunt normal en dessous de 3 % de leur PDSF respectif pour contrôler les frais d’intérêt, ce qui entraîne une baisse budgétaire globale. déficit que la marge disponible.

Le coût d’emprunt du marché pour les États a atteint son plus haut niveau jusqu’à présent cet exercice budgétaire, le seuil moyen pondéré franchissant les 7,16% lors des enchères de mardi, en hausse de 11 points de base par rapport à la semaine dernière, reflétant le durcissement des rendements même pour les titres d’État des États. .

