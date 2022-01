En plus de la crise climatique actuelle sur Terre, l’humanité a également pollué les environs du globe avec un demi-million de débris spatiaux qui pourraient provoquer une catastrophe en moins de 50 ans. En décembre, un débris s’est dangereusement approché de l’ISS, qui ne dispose que d’une protection « blindage » de 2 cm contre tout impact de débris.

Bien que la NASA surveille actuellement 28 000 pièces, les plus petites (pas plus de 10 cm) sont trop petites pour être suivies et pourraient causer de graves dommages à n’importe quelle structure dans l’espace.

En 2021, des débris spatiaux fonçant vers l’ISS se sont écrasés dans l’un de ses bras robotiques, laissant un trou.

Pour l’instant, les déménagements ne concernent que « trois ou quatre pièces par an », selon Carolin Frueh, professeure agrégée à la School of Aeronautics & Astronautics de Purdue University dans l’Indiana.

Elle a ajouté : « Je pense qu’il [space debris] est en train de devenir l’une des plus grandes catastrophes de pollution, sachant ce que nous faisons sur terre et l’ampleur des problèmes ici. »

La plupart des débris orbitent autour de la Terre à environ 17 500 mph, bien que certaines estimations indiquent qu’ils pourraient dépasser les 900 000 environ.

Plus l’altitude est élevée, plus les pièces restent longtemps en orbite.

Ils proviennent pour la plupart des satellites précédents, qui ont été volontairement détruits par des missiles.

La Russie a récemment été critiquée pour avoir détruit un satellite de l’ère soviétique à environ 500 km d’altitude et créé plus de 1 500 débris, selon le US Space Command.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré à l’époque : « Il est incroyable que le gouvernement russe fasse ce test et menace non seulement les astronautes internationaux mais leurs propres cosmonautes qui sont à bord de la station. »

Les débris comprennent également de l’urine humaine cristallisée des décennies précédentes et des objets perdus par les astronautes lors d’une sortie dans l’espace, tels qu’une spatule, une trousse à outils, un appareil photo et un gant.

L’ISS utilise désormais un système de recyclage des déchets qui convertit l’urine en eau propre et potable.

John Crassidis, professeur d’ingénierie mécanique et aérospatiale à l’Université de Buffalo à New York, qui travaille avec la NASA et l’US Air Force sur la pollution spatiale, a déclaré à The i que les orbites pourraient entraver les futures opérations spatiales.

Il a déclaré : « Je ne pense pas que les gens vont le prendre aussi au sérieux qu’ils le devraient jusqu’à ce qu’un humain soit blessé dans l’espace.

« Il va arriver à un point où en orbite terrestre basse, la probabilité de collision va être si grande que mettre quelque chose là-haut va être inutile. »

Il a ajouté : « C’est juste notre nature, n’est-ce pas ? « Laissons cela à nos enfants », c’est la façon classique de penser.

« Je crois en fait que dans 50 ans, si rien n’est fait, nous allons avoir beaucoup de problèmes. »

Il n’y a aucun traité international pour arrêter ces missions et aucune pénalité pour les nations qui saccagent l’espace.