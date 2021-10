Espace : un expert affirme qu’une comète géante se dirige vers la Voie lactée : « La plus grosse comète de tous les temps » | Sciences | Nouvelles

La comète Bernardinelli-Bernstein a été découverte pour la première fois après que des astronomes ont annoncé qu’ils l’avaient repérée à la périphérie du système solaire en juin. La comète, qui est estimée à 60 à 120 milles de diamètre, serait également sans doute la plus grande comète jamais vue.

Si la comète est aussi large que son estimation supérieure, elle pourrait presque s’étendre de Londres à Birmingham.

En revanche, la comète de Halley, qui est sans doute la comète la plus connue de toutes, ne mesurait que 3,5 milles de large.

Gary Bernstein de l’Université de Pennsylvanie a déclaré: “Nous avons le privilège d’avoir découvert peut-être la plus grande comète jamais vue – ou du moins plus grande que toute autre bien étudiée – et de l’avoir attrapée assez tôt pour que les gens la voient évoluer à mesure qu’elle s’approche et échauffement, s’échauffer.

“Il n’a pas visité le système solaire depuis plus de trois millions d’années.”

Mais les scientifiques soulignent que la comète ne représente aucune menace pour la Terre.

Le New York Post rapporte qu’il passera plutôt le Soleil en 2031 au plus tôt et le fera à une distance de 10,71 unités astronomiques.

Alors que la comète Bernardinelli-Bernstein a été découverte pour la première fois en juin, les astronomes ont passé les six dernières années à étudier l’objet.

La comète est originaire du nuage d’Oort, qui, selon l’Independent, est une collection de corps cosmiques constitués de poussière.

Alors que les gens devront regarder vers le bas de l’objectif pour voir la comète, on ne pense pas qu’elle ait été vue par d’autres humains.

On estime que la comète est antérieure à notre existence.