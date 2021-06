Espagne 1-1 Pologne EN DIRECT ! Diffusion des matchs de l’Euro 2021, résultat, faits saillants et réaction

in

Robert Lewandowski a aidé à maintenir la Pologne en vie à l’Euro 2020 en marquant un égaliseur en deuxième mi-temps lors d’un match nul 1-1 contre l’Espagne.

Alvaro Morata a mis fin à sa sécheresse en donnant l’avantage à l’Espagne à la 25e minute, mais Lewandowski a égalisé les choses à la 54e avec une tête pour seulement son troisième but avec l’équipe nationale lors d’un tournoi majeur.

L’attaquant espagnol Gerard Moreno a raté un penalty peu de temps après le but de Lewandowski et Morata a ensuite raté un filet ouvert après que le ballon ait rebondi sur le poteau.

Le résultat laisse la Suède en tête du groupe E avec quatre points après sa victoire sur la Slovaquie vendredi. La Slovaquie est deuxième avec trois points tandis que l’Espagne en a deux. La Pologne a encore une chance d’avancer à l’Euro 2020 bien qu’elle soit dernière du groupe avec un point.

LIRE LA SUITE

Le milieu de terrain polonais Kacper Kozlowski est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du Championnat d’Europe après avoir été remplaçant.

Kozlowski, 17 ans, a poursuivi en seconde période juste avant que Lewandowski ne marque.

Kozlowski est né le 16 octobre 2003. Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham a tenu le cap pendant seulement six jours. Bellingham est né le 29 juin 2003. Il a été utilisé comme remplaçant lors de la victoire 1-0 contre la Croatie dimanche.

Suivez le match EN DIRECT avec le blog de match dédié de Standard Sport ci-dessous…

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1624136706

Briseur de record!

Devancez Jude Bellingham…

1624136674

Pose du terrain

Voici à quoi ressemble le groupe E maintenant.

ES1624136052

À plein temps

96min : C’est ça! Le penalty manqué de Moreno signifie que les points sont partagés sur Séville.

Encore tout à jouer dans le groupe E.

1624135969

94min : Deux minutes à jouer et l’Espagne pousse vraiment maintenant, Torres vers la droite trouvant beaucoup d’espace.

1624135794

91min : Cinq minutes supplémentaires.

1624135713

89min : Dernière minute et l’Espagne toujours lourde sur le ballon.

1624135538

87min : Oyarzabal remplace Morata.

1624135350

84min : La Pologne survit à nouveau ! Morata et Torres se combinent à l’intérieur de la surface mais Sczcesny est si rapide hors de sa ligne pour étouffer le ballon.

1624135119

80min : Szczesny a failli offrir le ballon à Torres après avoir omis de réclamer sa surface de six mètres. Un vrai délice alors que Bednarek vient au secours de son gardien.

1624134970

77min : Cher moi. La Pologne fait une pause et cherche à avoir l’Espagne sur le coup alors que Lewandowski survole le centre en attendant le ballon, mais Jozwiak attend trop longtemps et laisse à Pau Torres le temps de revenir et de dégager.