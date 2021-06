Espagne 1-1 Pologne : Gerard Moreno rate un penalty alors que la tête de Robert Lewandowski marque un point

in

Alvaro Morata a donné l’avantage à l’Espagne après un examen VAR, rentrant à bout portant et voyant initialement son attaquant déclaré hors-jeu. Robert Lewandowski a propulsé une tête en deuxième mi-temps pour une part du butin.

Le résultat laisse le groupe E grand ouvert, les quatre équipes étant toujours en mesure de se qualifier alors qu’elles se préparent pour le dernier tour des matches de mercredi.

Morata a débloqué l’impasse à la 25e minute, bondissant pour ramener le ballon de Gerard Moreno dans la surface et, bien que le drapeau d’un juge de ligne pour hors-jeu ait retardé les célébrations, le but a été accordé à la suite d’un examen du VAR.

Lewandowski a égalisé avec une tête imposante du centre de Kamil Jozwiak à la 54e minute et quatre minutes plus tard, un penalty de Moreno est venu du poteau gauche, Morata ratant le rebond et plusieurs autres occasions en deuxième mi-temps.

Le tirage laisse la Suède en tête du groupe E avec quatre points, la Slovaquie deuxième avec trois, l’Espagne troisième avec deux points et les Polonais en bas avec un. La Suède affrontera la Pologne lors de son dernier match mercredi lorsque l’Espagne rencontrera la Slovaquie.