Espagne, à consolider en tant que premier du groupe

28/07/2021 à 20h00 CEST

La délégation espagnole de water-polo masculin est à la recherche d’une nouvelle victoire dans cette phase de groupes contre le faible Kazakhstan qui pourrait laisser l’équipe avec un pied et demi en quarts de finale. Après avoir battu la Serbie-et-Monténégro, deux des équipes les plus dangereuses du groupe, les Espagnols mènent seuls avec quatre points et ils ont tout à faire pour accéder en premier.

Ceux de David Martín, qui arriver à l’épreuve olympique avec la vitole des vice-champions européens et mondiaux, ils veulent faire une session complète le troisième jour contre une équipe qui est tombée défaite décisive lors des deux premiers matchs : 23-7 contre la Croatie et 5-19 contre la Serbie. Les Espagnols sont totalement favoris et une belle victoire devrait renforcer la bonne humeur de l’équipe nationale.

L’équipe nationale clôturera la phase de groupes avec des matches contre l’Australie le samedi 31 juillet et la puissante Croatie le 2 août. L’élimination inattendue à Rio de Janeiro 2016 et le manque de médailles en ce 21ème siècle sont quelques-unes des raisons pour lesquelles l’équipe veut compenser et se battre pour les métaux.

Alberto Munárriz, le grand buteur de l’Espagne

L’Espagne joue un grand jeu collectif à ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et en conséquence, ils ont battu le champion olympique actuel lors de ses débuts avec un résultat quelque peu serré. Ceux de David Martín défendent dans la zone, avec une grande intensité, et en fermant tous les couloirs intérieurs pour forcer les lancements extérieurs.

En attaque, sans aucun doute, se démarque Alberto Munárriz. Depuis 2013 au Club Natació Atlètic Barceloneta, Le Pampelune dispute ses deuxièmes Jeux Olympiques et s’affirme comme l’un des joueurs les plus décisifs de cette Espagne.à. Avec quatre buts en match d’ouverture, Le joueur de 27 ans est le meilleur buteur (5) de l’équipe et le grand discours offensif de David Martín.