Espagne Alerte au TSUNAMI alors que les scientifiques craignent que d’énormes vagues ne frappent la Méditerranée | Sciences | Nouvelles

in

Selon une étude de la mer d’Alboran, les vagues pourraient atteindre jusqu’à six mètres de haut, ont affirmé des chercheurs. Suite aux résultats de la modélisation, des scientifiques de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) ont averti que les vagues pourraient ne mettre que 21 minutes pour atteindre la côte sud de l’Espagne. En raison de la vitesse rapide, les chercheurs de l’équipe ont conclu que les systèmes actuels de détection des tsunamis ne seraient pas en mesure de fonctionner avec succès, selon les travaux publiés dans les rapports scientifiques.

Ferran Estrada, un géologue de l’équipe a déclaré : « Ce sont des épisodes qui sont trop rapides pour que les systèmes d’alerte précoce actuels fonctionnent avec succès.

“Ces résultats indiquent que le potentiel de génération de tsunami des failles décrochantes devrait être pris en compte pour la réévaluation des systèmes d’alerte précoce aux tsunamis.

« Ces vagues géantes peuvent constituer une menace pour les populations côtières, endommager les infrastructures marines et terrestres et provoquer une crise économique et environnementale.

« Ces résultats seront essentiels pour améliorer les mesures de planification afin d’atténuer l’impact d’un éventuel tsunami.

« La faille d’Averroès présente, à son extrémité nord-ouest, un saut vertical pouvant atteindre 5,4 mètres qui aurait généré un séisme de magnitude 7.

“Nous avons étudié l’activité de la faille au cours des 124 000 dernières années et, selon les archives historiques, le dernier tremblement de terre généré par cette fracture pourrait avoir eu lieu en 365 après JC.”

La mer d’Alboran se situe entre la côte sud de l’Espagne et la côte nord du Maroc.

En raison de la faille décrochante située entre deux zones côtières très peuplées, les experts ont appelé à consacrer des ressources supplémentaires à la recherche sur les tsunamis.

JUST IN: Brexit EN DIRECT: l’UE fait face à la guerre de la morue arctique avec la Norvège sur les droits de pêche

Selon le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis a déclaré que 586 incendies s’étaient déclenchés à travers le pays la semaine dernière.

En raison de la propagation rapide de l’incendie, plus de 2 600 personnes ont dû être évacuées d’Eubée, la deuxième plus grande île du pays.

Les incendies de forêt en Grèce ont été en grande partie causés par des vagues de chaleur persistantes dans tout le pays, avec des températures dépassant les 45 °C.

Le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et plusieurs autres pays européens ont envoyé des équipes de pompiers en Grèce.

En Italie, les autorités ont mis en garde contre de nouveaux incendies alors que les températures devraient monter en flèche dans les prochains jours.

Comme en Grèce, les températures dans certaines parties du pays ont atteint 45°C.

Fabrizio Curcio, le chef de l’autorité italienne de protection civile, a affirmé que les équipages travaillaient d’arrache-pied alors que le pays se bat contre presque le double du nombre d’incendies qu’en 2020.

Il a déclaré: “Nous travaillons sans relâche pour contenir les incendies, mais nous demandons aux citoyens la plus grande coopération et prudence.

“Il est essentiel d’éviter tout comportement qui pourrait déclencher des incendies et de signaler rapidement même les plus petits.”

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.