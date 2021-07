Espagne – Argentine : programme, TV, programmation et comment regarder les Jeux Olympiques

Espagne et Argentine les visages seront vus ceci mercredi 28 juillet dans un match correspondant au groupe C de la première phase des Jeux Olympiques de Tokyo. Lors de leur premier match, l’équipe de Luis de la Fuente a fait match nul 0-0 contre l’Egypte, puis s’est imposée au compte minimum contre l’Australie grâce à un but de Mikel Oyarzabal. Pour le choc contre l’équipe de Batista, face à l’Espagne, qui ajoute quatre points, une cravate lui servirait à être en quartiers, même si avec une victoire, il passerait comme premier. De plus, même une défaite pourrait servir les Olympiens. Ce serait au cas où l’Égypte l’emporterait sur l’Australie par le compte minimum.

Pour sa part, l’équipe nationale argentine s’est inclinée 0-2 à ses débuts contre l’Australie. Plus tard, ils ont battu l’Egypte 1-0 avec un but de Facundo Medina. L’albiceleste, qui ajoute trois points, a besoin d’une victoire pour ne pas dépendre du résultat entre l’Australie et l’Egypte. Par conséquent, les Argentins joueront une finale contre l’Espagne.

Calendrier : A quelle heure se joue Australie vs Espagne, deuxième journée du groupe C à Tokyo 2020 ?

L’affrontement se jouera le mercredi 28 juillet au Le stade japonais de Saitama, à partir de 13h00 de l’Espagne (20h00 à Tokyo et 8h00 en Argentine). L’équipe espagnole doit marquer des points pour se qualifier pour les quarts de finale.

Télévision : Sur quelle chaîne regarder Australie vs Espagne, deuxième journée du groupe C à Tokyo 2020 ?

Le choc entre l’Espagne et l’Argentine, deuxième journée du groupe C des Jeux Olympiques, sera diffusé sur le site de la RTVE et son application ainsi que dans l’application des Eurosport.

Espagne : La 1 et Eurosport Argentine : TyC Sports Chili : Claro Sports Colombie : Claro Sports Mexique : Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Fite États-Unis : NBC Universo

Internet : Où suivre Australie vs Espagne en ligne, deuxième journée du groupe C à Tokyo 2020 ?

Le duel entre l’Espagne et l’Argentine, troisième journée du groupe C des Jeux Olympiques, vous pouvez le suivre via AS.com. Sur notre site Web, vous trouverez toutes les informations à cet égard, avec les détails les plus pertinents du match précédent et aussi avec tout ce qui se passe dans le développement de celui-ci et dans l’après-match.

Alignements de l’Australie contre l’Espagne, premier deuxième du groupe C à Tokyo 2020

L’Argentine probable: Jeremías Ledesma; De La Fuente, Nehuén Pérez, Médine, Bravo ; Vera, Payero, De la Vega, Mac Allister, Barco ; Adolfo Gaich.

L’Espagne probable: Unai Simon; Mingueza, Eric García, Pau Torres, Miranda ; Zubimendi, mérinos ; Asensio, Pedri, Dani Olmo ; et Oyarzabal.