Espagne – Autriche | Suivez la Coupe du Monde de Handball Féminin, en direct

12/06/2021 à 20:10 CET

Espagne fait face à la troisième Coupe du monde contre l’Autriche après avoir battu à la fois l’Argentine et la Chine, deux résultats qui ont donné la qualification de « Guerreras » pour le « tour principal ». Maintenant, la sélection recherche le plein de points. Vivez le jeu en direct et en ligne avec toutes les statistiques et le résultat à la minute près.

De là, vous pouvez suivre aujourd’hui, en direct, le match avec SPORT. Si vous ne pouvez pas le visualiser correctement, cliquez ICI.

La réunion commencera à 20h30 ce lundi 6 décembre au siège de Torrevieja.