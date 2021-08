Espagne – Brésil : programme, TV, programmation et où regarder la finale de football des Jeux de Tokyo

in

Le combat pour le médaille d’or de football aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 se jouera ce week-end entre Espagne et Brésil. Un incontournable de ces Jeux Olympiques de Tokyo qui rassembleront des stars comme Dani Alves et les jeunes figures de la Roja. Alors que la « Canarinha » vise sa septième médaille de football aux Jeux, l’Espagne cherche sa quatrième.

Calendrier : à quelle heure jouent le Brésil et l’Espagne ?

Le choc sera le Samedi à 20h30 Tokyo et il sera joué dans le Stade international de Yokohama.

Alignements possibles Espagne – Brésil

Brésil: Saints ; Dani Alves, Diego Carlos, Nino, Arana ; Antony, Douglas Luis, B. Guimaraes, Claudinho ; M. Cunha et Richasrlison.

Espagne: Unai Simon; Vallejo, Eric García, Pau Torres, Cucurella ; Zubimendi, mérinos ; Asensio, Pedri, Dani Olmo; et Oyarzabal.

Dani Ceballos n’a même pas pu terminer la dernière séance d’entraînement avant la finale en raison de la blessure subie lors du match contre l’Egypte, il ne pourra donc pas faire partie de l’équipe de Luis de la Fuente pour le grand événement olympique. “J’ai travaillé dur et avec l’aide de cette incroyable équipe médicale pour pouvoir rejouer dans ce tournoi qui me rend tellement excité, mais cela n’a pas été possible. Il est temps d’aider l’équipe d’une manière différente. Nous sommes en route pour l’or. Merci à tout le monde », a déclaré le joueur sur son compte Instagram.

Où regarder la finale de football des Jeux de Tokyo entre l’Espagne et le Brésil

Espagne : RTVE et Eurosport. Chili : TVN Mexique : Televisa et TV Azteca Colombie : Caracol TV Argentine : TyC Sports et TV publique États-Unis : NBC Pérou : ATV