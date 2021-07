Espagne-Côte d’Ivoire : Dani Olmo relève le défi

L’Espagne affronte le jour clé, celui qui marque un avant et un après dans ce tournoi. Gagner ce match, c’est avoir deux balles pour revenir avec une médaille autour du cou. Le perdre, rentrer à la maison vide après un long mois de stricte concentration, très fastidieux en raison des protocoles stricts pour COVID (sauf pour les trois jours qu’ils ont passés dans le village olympique).

A chaque séance préparatoire, à chaque fin de journée… Il y avait toujours ce match comme but. Les quarts de finale contre un rival du groupe de la mort. Toute la préparation a été concentrée pour atteindre ce carrefour dans un état optimal. Le Brésil ou l’Allemagne étaient attendus, même si une Côte d’Ivoire qui amène une grande équipe au Japon n’a jamais été exclue. C’est le jour où il n’y a pas d’excuse : près de trois semaines d’adaptation au pays, avec le rythme pris par ceux qui ont disputé leurs premiers matchs de la saison et la puce changée par ceux qui débarquent directement de l’Eurocup. L’Espagne est meilleure et doit le prouver sur le terrain. De la Fuente, un expert comme peu d’autres pour toucher l’aspect émotionnel des joueurs, leur a rappelé encore et encore les jours de concentration à Benidorm, le retard du vol vers le Japon, les diverses complications survenues dans le pays japonais …

C’est le moment des référents de ce groupe, notamment celui de Dani Olmo. Sans Ceballos, que De la Fuente a obligé d’attendre quelques jours de plus, il se sent comme un leader sur et en dehors du terrain. Il est venu ici pour ça : il a renoncé à ses vacances, fait pression sur Leipzig et oublié sa fatigue accumulée. Jusqu’à présent, dans leurs jeux, il y avait trop de ¡uuuyyy !. Il a été bon, surtout dans les deux derniers, mais il a eu plusieurs jeux dans lesquels il a touché le but ou dans lesquels il a raté le dernier dribble pour laisser une œuvre d’art. Contre l’Argentine, il a joué un rôle clé en donnant la passe décisive à Merino et en général, il était remarquable. Lui, exigeant comme peu d’autres, veut toujours l’exceptionnel et si l’Espagne y parvient aujourd’hui, elle aura un long chemin à parcourir.

Comme d’habitude avec le sélecteur lorsque les croix arrivent, c’est l’heure des petits bricolages sans révolutions. Le moment de sortir le shaker est venu en phase de groupes et ça a marché : les poids lourds arrivent branchés. Il y aura une nouveauté obligatoire en défense (Mingueza pour Óscar Gil), vous pouvez changer l’autre côté pour donner de la fraîcheur (Miranda pour Cucurella) et il en va de même pour un poids de frappe lourd si vous les voyez manquer de fraîcheur (Bryan ou Puado seraient les révulsifs). Qu’il apporte ou non des changements à l’attaque, seuls l’entraîneur et ses assistants les plus proches le savent. Aucun joueur n’est certain qu’il va jouer et il y en a plusieurs qui marchent avec la braguette derrière les oreilles au cas où cette fois ce serait leur tour. C’est exactement ce que recherche le coach, que ceux qui jouent le plus grincent des dents pour garder ce qu’ils ont et que les autres poussent pour déplacer le starter. Le mot joueur non négociable est barré dans le dictionnaire de l’entraîneur riojanais, fidèle au travail quotidien.

Rival

La meilleure lettre de présentation pour la Côte d’Ivoire, c’est sa première phase : elle n’a pas perdu un seul match dans le groupe de la mort (match nul contre le Brésil et l’Allemagne). Ils sont clairs sur ce qu’ils doivent jouer : ils ont en moyenne 41,6% de possession dans le tournoi, donc le ballon ira à l’Espagne.

Les Ivoiriens ont une vertu : quand le rival est supérieur, ils le laissent imposer le rythme et ils ont la capacité de s’y adapter. Ils attendent leur opportunité avec des attaques rapides et directes. Il est sans aucun doute le meilleur rival que l’Espagne ait affronté dans ce tournoi. Il faut encore passer à la vitesse supérieure pour gagner…